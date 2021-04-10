В Офисе омбудсмена пояснили, что обязательная вакцинация создает коллективный иммунитет для детей. Под защиту тогда попадают даже те, кого нельзя прививать из-за медицинских противопоказаний.

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ВСУ признал требование вакцинации оправданным

Кроме того, Верховный Суд в своем постановлении от 17 апреля 2019 года отметил, что требование об обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, учитывая потребность охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц, является оправданным. Суд обратил внимание, что задачей государства является обеспечение соблюдения оптимального баланса между реализацией права ребенка на образование и интересами других детей,

– сообщили в Офисе Омбудсмена.

Отметим, в марте 2021 года в Верховном суде оставили без изменений решение, в котором оспаривали отстранение от занятий ученицы лицея, которая была не привита по возрасту.

Евросуд по правам человека признал правомерным штрафы за отказ от вакцинации

8 апреля 2021 года точку в споре окончательно поставила Большая Палата Европейского суда по правам человека. Евросуд признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей.

Детали здесь ЕСПЧ признал, что штрафование родителей за отказ от вакцинации детей – правомерное

Важно! В соответствии со статьей 17 Закона Украины "Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" при рассмотрении дел национальные суды применяют практику Европейского суда по правам человека как источник права.



Календарь профилактических прививок / Инфографика 24 канала