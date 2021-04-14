Каждый день только в областном центре фиксируют по 300 – 400 новых больных COVID-19. Поэтому в городе решили полностью закрыть учебные заведения.

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Раньше дистанционно учились только старшеклассники, а ученики начальной школы работали в привычном режиме. Но со среды, 14 апреля, 1 – 4 классы тоже переходят на онлайн-уроки.

Как будут работать садики? В горсовете заверили, что детсады не будут закрывать. Так как родителям не с кем оставлять дома детей.

Коронавирус в Запорожье. За последние сутки, 13 апреля, в Запорожской области выявили 876 новых больных коронавирусом. В целом за время пандемии в регионе свыше 86 тысяч случаев инфицирования COVID-19, выздоровели – 70 тысяч человек, умерли – 1 604 человека.

Добавим, что в Запорожье также приостановили автобусное сообщение между городами на расстоянии больше полусотни километров. Ограничили работу общественного транспорта – для отдельных категорий пассажиров вводят спецпропуска.

Какие ограничения еще есть в Запорожье

Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 6 до 9:30 утра и с 16:00 до 20:00.

В нем пассажиры могут быть только на сидячих местах. Контроль за соблюдением этого правила ужесточили.

Все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы закрыты.

К слову, Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. Строгие ограничения остаются в красных зонах в таких регионах: