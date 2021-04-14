Каждый день только в областном центре фиксируют по 300 – 400 новых больных COVID-19. Поэтому в городе решили полностью закрыть учебные заведения.

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Раньше дистанционно учились только старшеклассники, а ученики начальной школы работали в привычном режиме. Но со среды, 14 апреля, 1 – 4 классы тоже переходят на онлайн-уроки.

Как будут работать садики? В горсовете заверили, что детсады не будут закрывать. Так как родителям не с кем оставлять дома детей.

Добавим, что в Запорожье также приостановили автобусное сообщение между городами на расстоянии больше полусотни километров. Ограничили работу общественного транспорта – для отдельных категорий пассажиров вводят спецпропуска.

Какие ограничения еще есть в Запорожье

  • Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 6 до 9:30 утра и с 16:00 до 20:00.

  • В нем пассажиры могут быть только на сидячих местах. Контроль за соблюдением этого правила ужесточили.

  • Все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы закрыты.

К слову, Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. Строгие ограничения остаются в красных зонах в таких регионах:

  • Киев и Киевская область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Львовская область,
  • Николаевская область,
  • Одесская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Черкасская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черновицкая область,
  • Черниговская область.