Каждый день только в областном центре фиксируют по 300 – 400 новых больных COVID-19. Поэтому в городе решили полностью закрыть учебные заведения.
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Раньше дистанционно учились только старшеклассники, а ученики начальной школы работали в привычном режиме. Но со среды, 14 апреля, 1 – 4 классы тоже переходят на онлайн-уроки.
Как будут работать садики? В горсовете заверили, что детсады не будут закрывать. Так как родителям не с кем оставлять дома детей.
Добавим, что в Запорожье также приостановили автобусное сообщение между городами на расстоянии больше полусотни километров. Ограничили работу общественного транспорта – для отдельных категорий пассажиров вводят спецпропуска.
Какие ограничения еще есть в Запорожье
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Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 6 до 9:30 утра и с 16:00 до 20:00.
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В нем пассажиры могут быть только на сидячих местах. Контроль за соблюдением этого правила ужесточили.
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Все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы закрыты.
К слову, Министерство здравоохранения обновило распределение на карантинные зоны. Строгие ограничения остаются в красных зонах в таких регионах:
- Киев и Киевская область,
- Житомирская область,
- Запорожская область,
- Львовская область,
- Николаевская область,
- Одесская область,
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Черкасская область,
- Хмельницкая область,
- Черновицкая область,
- Черниговская область.