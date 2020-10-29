Школы Запорожья уже со 2 ноября начинают обучение после осенних каникул. Однако власти города приняли решение, что все школьники, кроме младших классов, будут учиться дистанционно.

Да, очное обучение в Запорожье будет проводиться только для учеников 1 – 4 классов. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк на своей странице в фейсбуке.

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Он отметил, что сейчас ученики до сих пор находятся на каникулах, в школу они пойдут только с понедельника, 2 ноября.

После каникул обучение учащихся будет организовано дистанционно, за исключением детей, обучающихся в 1-4 классах. У них будут уроки в школе с соблюдением необходимых требований карантина,

– написал Буряк.

Кроме того, в Запорожье продолжают работать детские сады.

К слову, Запорожье с 26 октября отнесли в оранжевую зону карантина. Однако в области за последние сутки, 28 октября, зарегистрировано 358 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Запорожской области более 9 тысяч лабораторно подтвержденных случаев, среди детей – 722.

Отметим, что в Киеве школы выходят с каникул 29 октября. Ученики будут учиться там очно, дистанционный формат будет только в 8 школах столицы. Также 28 октября начали обучение дети в школах Ивано-Франковска и Черкасс.