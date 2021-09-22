Осколки от газового баллона разлетелись в радиусе 100 метров. На фото заметно, что инцидент произошел на улице на территории Медицинского университета.

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Автомобиль перевозил газовые баллоны и один из них, по предварительной информации, взорвался. По данным телеграм-канала, никто не пострадал.

Отметим, что это не первый взрыв в Запорожской области за последние два дня:

21 сентября произошел взрыв в частном доме в городе Приморск. Из-под обломков спасатели извлекли владельца дома, который хотел совершить самоубийство. Но его удалось спасти.

В тот же день раздался еще один взрыв. На этот раз также взорвался газ на территории частного дома в Токмаке. 71-летний мужчина получил сильные ожоги – 65% поверхности тела, других пострадавших нет.

К слову, в Кривом Роге утром 17 сентября прогремел взрыв в одной из 9-этажек Долгинцевского района. По словам очевидцев, из квартиры, где это произошло, слышали крики детей. Что произошло – детали читайте в статье.