В Запорожье школьниц жестоко избили из-за ревности: жуткое видео

В социальных сетях опубликовали видео жестокого избиения трех школьниц на территории местной школы в Шевченковском районе. Зделали это другие несовершеннолетние девушки. Полиция уже открыла два дела.

Правоохранители прокомментировали инцидент только после того, как видео приобрело общественный резонанс. Хотя сам инцидент случился еще 22 ноября.

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Подробности инцидента

В тот день четверо девушек 15-16 лет начали конфликт со школьницами 14, 13 и 16 лет. А все из-за личного – якобы парень одной из них целовался со всеми тремя пострадавшими.

При этом буллерши требовали деньги. Девушки сказали, чтобы пострадавшие перевели им деньги на их банковскую карту. Посягательство на чужого парня оценили от двух тысяч гривен.

Пострадавшим угрожали, что долг будет расти, если не переведут деньги в назначенный срок. Так, все началось с угроз и нецензурной лексики. А потом девушек избили.

Школьниц избили другие девушки / Видео из телеграма "Это Запорожье"

В полиции открыли два дела

22 ноября родители потерпевших заявили об избиении своих детей. Сотрудники полиции выяснили, что инцидент произошел на спортивной площадке одной из школ.

Предварительно событие квалифицировали по статье № 125 (Умышленное легкое телесное повреждение). Судебно-медицинская экспертиза показала, что две девочки получили легкие телесные повреждения, еще одна экспертиза продолжается до сих пор.

Уже 6 декабря, когда видео было обнародовано в соцсетях, уголовное производство было переквалифицировано на статью №296 (Хулиганство), а также открыли еще одно – относительно вымогательства денег.

Сейчас решается вопрос сообщения злоумышленницам о подозрениях и избрании мер пресечения. Самая строгая санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

К слову, буллинг среди украинских школьников встречается довольно часто. Так, на прошлой неделе в школе на Киевщине старшеклассник раздел ученика 7 класса на глазах у других детей. Он удерживал мальчика силой и не позволял одеться. Администрация школы считает инцидент шуткой. Детали – читайте здесь.