Такая просьба возмутила родителей учеников. Жители Запорожья указывают на пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности, ведь открытый огонь в закрытом помещении с детьми несет серьезную опасность.

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Поэтому родители учеников 4 класса школы № 94 обратились в местные издания, чтобы придать ситуации огласку, а также показали скрины с перепиской в ​​чате.

По их словам, администрация этого учебного заведения дала распоряжение родительским комитетам закупить по 2 свечи на каждого ребенка для подготовки бомбоубежища.

Первый вопрос о пожарной безопасности – дети и открытый огонь. Где и из каких методичек взяло информацию руководство о необходимости свеч в бомбоубежище?

– возмущаются родители.

Добавим, что в 4-А классе обучаются 35 детей, соответственно речь идет о 70 свечах.

"Это подготовка бомбоубежища. В случае если будет вторжение. Не паникуйте, и старшие классы тоже закупают. Только там список больше", – сообщили в родительском чате.

Переписка в родительском чате / Скриншот сообщения школы

Когда люди указали на риски от открытого огня, в качестве альтернативы было решено принести по фонарику.

При этом все равно возможна ситуация, что один класс придет с фонариками, а остальные дети будут со свечами, и в итоге все равно будет нарушение правил пожарной безопасности.

К слову, ранее в четырех городах Запорожской области полиция постоянно получала фейковые сообщения о минировании школ. Едва ли не каждый день срывался учебный процесс из-за эвакуации учеников. Поэтому там решили привлечь бойцов Нацгвардии к патрулированию территорий возле школ.