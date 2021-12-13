Пострадавшей девушке сделали операцию

Сейчас девочку перевели в реанимационное отделение. Ее ждет еще одна операция в ближайшее время.

К теме 16-летнюю школьницу, которая избивала девушек в Запорожье, отправили в СИЗО

В Запорожье в детской областной больнице прооперировали 14-летнюю девушку Женю, которую избили девушки-подростки на школьном стадионе еще 22 ноября. Медики проводили хирургическое вмешательство, потому что у девушки сломан нос.

Защитница потерпевшей Оксана Швец-Хомутова рассказала, что Евгении 13 декабря сделали операцию, еще одна впереди.

По ее словам, школьница во время операции была под ИВЛ. Ее перевели в реанимационное отделение, чтобы она отошла от наркоза и начала сама дышать. Известно, что девушка уже пришла в себя.



Евгении Корниченко сделали операцию / Фото из инстаграма Оксаны Швец-Хомутовой

Что известно о жестоком избиении школьниц

Четверо школьниц от 15 до 16 лет начали конфликт с младшими девушками из-за ревности – якобы парень одной агрессорки целовался со всеми тремя пострадавшими.

При этом буллерки требовали деньги – от двух тысяч гривен. Пострадавшим угрожали, что долг будет расти, если не перечислят деньги в назначенный срок. Затем девушек жестоко избили.

Школьниц избили другие девушки / Видео с телеграма "Это Запорожье"

Троим из четырех школьниц, устроивших драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве. В то же время девушку, которая нанесла больше всего ударов, – посадили в СИЗО на 60 дней (до 5 февраля 2022 года).