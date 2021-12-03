На Запорожье продолжают закрывать школы на карантин из-за вспышки COVID-19

В городе Энергодар Запорожской области в школах закрыли несколько классов на карантин из-за заболевания коронавирусом. В этот период изолированные школьники будут учиться дистанционно.

В горсовете сообщили, что на карантин закрыли учеников нескольких школ из-за выявленных случаев COVID-19. Школьники ушли на самоизоляцию со 2 декабря на 7 – 10 дней.

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Так, в Энергодаре на карантин закрыли:

1-Б, 2-А и 9-В классы гимназии №2 со 2 по 9 декабря.

11-В класс гимназии №5 со 2 по 9 декабря.

1-А и 1-Б классы начальной школы №9 со 2 по 12 декабря.

Добавим, что ранее в Энергодаре на карантин были закрыты еще несколько учебных заведений:

классы в гимназии №7, гимназии №5 и многопрофильном лицее,

также закрыли три группы в детском саду №13 и по одной группе в садиках №5 и №12, а также начальной школе №9.

В Запорожской области за последние сутки, 2 декабря, COVID-19 диагностировали у 680 человек, умерли – 58 человек. В целом по Украине за прошлый день зафиксировано больше 14 тысяч новых случаев.

К слову, с 6 декабря начнут действовать усиленные карантинные нормы для желтой зоны. Поэтому школы смогут работать в желтой зоне только при 100% вакцинации работников. Детали – читайте по ссылке.