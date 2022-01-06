На Запорожье в новогоднюю ночь избили 15-летнюю школьницу и сняли это на видео
Источник:фейсбук полиции Бердянска
В полицию 5 января обратилась 15-летняя ученица одной из школ Бердянска. Школьница сообщила, что ее избила знакомая девушка.
Что известно о драке
Школьница написала в полиции заявление о нанесении телесных повреждений.
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Потерпевшая девушка в присутствии родителей сообщила правоохранителям о том, что 1 января ее в компании знакомых подростков избила одна из присутствующих девушек. К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись избиения.
Что грозит нарушительнице
Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее как умышленное легкое телесное повреждение. Они открыли уголовное производство. Потерпевшую девушку направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нарушительницы, которая избила школьницу, и свидетелей происшествия.
Другая громкая драка школьниц в Запорожье
К слову, 22 ноября четыре школьницы от 15 до 16 лет начали конфликт с девушками 14, 13 и 16 лет. При этом буллерши требовали деньги – от 2 до 5 тысяч гривен. Инцидент начался с угроз и нецензурной лексики, а затем девушек жестоко избили.
Трем из четырех школьниц, которые устроили драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве.
Кроме того, суд избрал меру пресечения Ксении Тимченко, которая подозревается в избиении школьниц 22 ноября. Она проведет не менее 60 дней в СИЗО – до 5 февраля 2022 года.
Школьниц избили другие девушки / Видео из телеграма "Это Запорожье"
Текст публикации полиции Бердянска:
В Бердянске открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетней девушке. 5 января 2022 года в Бердянский районный отдел полиции ГУНП в Запорожской области с заявлением о нанесении телесных повреждений обратилась 15-летняя ученица одной из школ города Бердянск.
Потерпевшая девушка в присутствии законных представителей сообщила правоохранителям о том, что 1 января находясь в компании знакомых подростков одна из присутствующих девушек нанесла ей телесные повреждения. К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись, на которой зафиксированы противоправные действия.
Правоохранители событие предварительно квалифицировали по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данному факту подразделением дознания сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Потерпевшая девушка будет направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются личность нарушительницы, которая наносила удары, и свидетели происшествия.