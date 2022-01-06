Что известно о драке

Школьница написала в полиции заявление о нанесении телесных повреждений.

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Потерпевшая девушка в присутствии родителей сообщила правоохранителям о том, что 1 января ее в компании знакомых подростков избила одна из присутствующих девушек. К своим объяснениям потерпевшая предоставила видеозапись избиения.

Что грозит нарушительнице

Правоохранители предварительно квалифицировали произошедшее как умышленное легкое телесное повреждение. Они открыли уголовное производство. Потерпевшую девушку направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность нарушительницы, которая избила школьницу, и свидетелей происшествия.

Другая громкая драка школьниц в Запорожье

К слову, 22 ноября четыре школьницы от 15 до 16 лет начали конфликт с девушками 14, 13 и 16 лет. При этом буллерши требовали деньги – от 2 до 5 тысяч гривен. Инцидент начался с угроз и нецензурной лексики, а затем девушек жестоко избили.

Трем из четырех школьниц, которые устроили драку на территории школы в Запорожье, сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Также двум девушкам сообщили о подозрении в вымогательстве.

Кроме того, суд избрал меру пресечения Ксении Тимченко, которая подозревается в избиении школьниц 22 ноября. Она проведет не менее 60 дней в СИЗО – до 5 февраля 2022 года.

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