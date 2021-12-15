В Запорожье маму попросили не приводить дочь в школу, потому что она не сдала деньги на подарки

Маму первоклассницы, которая учится в школе №103 Запорожья, родительский комитет попросил не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря из-за "долгов". Ведь женщина не сдала деньги на подарки в классе.

Детали инцидента

Родительский комитет в школе собирал деньги на подарки детям ко Дню святого Николая и Нового года.

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Однако одна мама деньги не сдала, поэтому ее попросили не приводить ребенка в школу в определенные даты.

Ольга, так и не дождалась вашего ответа и действий. Я так понимаю, что вашему ребенку подарки не нужны. Большая просьба к вам, чтобы не оскорблять ребенка, не приводите его в школу, поскольку будут дарить подарки остальным детям,

– написала она.

Маму попросили не приводить ребенка в школу / Скриншот сообщения

Мама обратилась в школу

Сначала мама девочки обратилась к заместителю директора школы, где ей объяснили, что женщина все не так поняла. Но после этого стало еще хуже.

"Включился уже традиционный шантаж туалетной бумагой, мылом и т.д. Ведь если не сдашь на это деньги в фонд класса, пусть страдает твой ребенок, вытирается рукой и так ходит. Все это происходило в родительском чате", – говорит мама.

Ответ родителей на жалобы мамы / Скриншот сообщения

Поборы в школе

По словам женщины, на 1 сентября также собирали по 400 гривен, далее ежемесячно поборы по 100 гривен. По просьбе предоставить отчет по этим деньгам, родительский комитет отказался его сбрасывать и настаивали на личной встрече.

К слову, в Полтавской области учительница английского языка Лариса Бондарчук выступила против сбора поборов с родителей и педагогов школы. Но такая позиция обернулась для нее проблемами – двумя выговорами и судом. Подробности – читайте в статье.