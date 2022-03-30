Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.

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По его словам, оккупанты действительно пытаются ввести обучение в школах по российской программе.

Однако ожидается, что учителя не будут прислушиваться к их требованиям.

Учебу заставляют начать с 4 апреля. Однако областные власти уже предупредили всех педагогов об уголовной ответственности для тех, кто примет участие в таких действиях,

– подчеркнул журналист.

К тому же родители, скорее всего, не захотят в таких условиях под оккупацией России вести своих детей в такие школы.

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К слову, в Офисе генпрокурора сообщили, что в Сумской области российские наемники обокрали школу и разбили там мебель и окна. Известно, что из учебных заведений вынесли компьютеры, ноутбуки, а также видеокамеры.