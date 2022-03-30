Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Запорожья.
На тему Только в 2 областях полностью остановили учебный процесс из-за активных боевых действий
По его словам, оккупанты действительно пытаются ввести обучение в школах по российской программе.
Однако ожидается, что учителя не будут прислушиваться к их требованиям.
Учебу заставляют начать с 4 апреля. Однако областные власти уже предупредили всех педагогов об уголовной ответственности для тех, кто примет участие в таких действиях,
– подчеркнул журналист.
К тому же родители, скорее всего, не захотят в таких условиях под оккупацией России вести своих детей в такие школы.
Принуждения к обучению на русском, похищение людей и агитация: какая ситуация в Запорожской области
К слову, в Офисе генпрокурора сообщили, что в Сумской области российские наемники обокрали школу и разбили там мебель и окна. Известно, что из учебных заведений вынесли компьютеры, ноутбуки, а также видеокамеры.