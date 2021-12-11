Как заполнить классный журнал быстро и без нервов: 9 подсказок

Учителям не нравится часами заполнять классный журнал. Вскоре могут появиться электронные журналы, однако практика бумажных журналов до сих пор присутствует во многих школах. Как легко и быстро заполнить журнал – читайте советы для учителей.

Учительница НУШ Наталья Флинт дала простую инструкцию для педагогов младшей школы, как заполнить журнал быстро, без нервов и качественно.

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Как заполнить классный журнал быстро и без нервов

Создайте план

Для того чтобы рабочий день работал на вас, нужно иметь план. Без планирования можете бродить в хаосе и не успевать со всеми делами. Поэтому этот пункт в списке – самый важный, и плана нужно четко придерживаться.

Выберите время для внесения рутинных ежедневных записей. Лично для меня самое удобное время – утром перед уроками. А во время занятий сделать это сложно, чтобы не отвлекаться от работы с учениками,

– говорит учительница.

Она рекомендует в свободный урок спланировать заполнение журнала. Или же, если утром или в течение дня времени нет, заполните журнал сразу после уроков.

Заказывайте удобные журналы

Есть журналы с одним списком: у них левая страница разворачивается дополнительно, и вам не нужно заполнять все своими руками (издательство "Терно-граф"). Это особенно удобно, если в классе 30 и более учащихся.

"Да лично я решила не тратить собственные средства на такой журнал. Так что если можете договориться с дирекцией школы – не пожалеете, это значительная экономия времени", – добавила Наталья Флинт.

Записывайте все проведённые уроки

Исключений здесь быть не может, это ведь ваши деньги. Если вы по невнимательности забудете записать проведенный урок и документы будет проверять КРУ, эти средства у вас заберут. Так что цените свой труд.

Те, кто проводил уроки для первоклашек дистанционно, согласятся со мной: провести онлайн-урок гораздо более стрессово и труднее, чем заполнять журнал. Если во время дистанционки вы работали не из школы, а из дома – понаблюдайте за тем, чтобы все проведенные уроки попали в журнал.

Уровни за каждый результат обучения

Школа может выбирать – записывать уровни или нет. В школе Натальи Флинт учащихся 3 – 4 классов оценивают по уровневой шкале:

П – начальный уровень

С – средний уровень

Д – достаточный уровень

В – высокий уровень

В журнал и свидетельство достижений выставляйте уровень каждого результата обучения, характеристики которого есть в свидетельстве достижений. Из учебных предметов/интегрированных курсов это должно происходить в конце учебного года.

Ежедневно делайте записи в "Тетрадях наблюдений учителя"

, в программе есть 7 навыков по украинскому языку, определенное количество математических навыков, и учителю нужно отметить, сформирован ли каждый отдельно взятый навык у конкретного ребенка.Если это 1 – 2 класс – пишем только, сформирован навык или нет. Если 3 – 4 класс – указываем уровень от начального до высокого. По рекомендации МОН обобщенный уровень по учебному предмету не определяется.

Ежедневные успехи всего класса учитель вряд ли запомнит. Поэтому важный инструмент, который поможет сориентироваться в конце года для проведения уровня оценки, это "Тетрадь наблюдений учителя".

Учительница советует находить 15 минут в день для заполнения тетради – все данные у вас будут под рукой.

К примеру, я поставила цель наблюдать за успехами учащихся в языково-литературной отрасли. Как это происходит? Наблюдаю за учащимися на уроке, анализирую результаты диагностических работ и делаю соответствующие записи напротив конкретного результата обучения,

– сказала Наталья.

В "Свидетельстве достижений" есть данные о личностном приобретении ребенка и ожидаемых результатах из каждой области знаний. К личностному приобретению включают то, дружелюбный ли ученик, как относится к сверстникам, умеет ли управлять эмоциями и т.д.

Например, можете наблюдать, положительно ли ваши учащиеся относятся к школе. Для этого напишите в тетради этот навык, и напротив фамилии каждого ребенка пропишите, сформирован ли он. Это длительный процесс и занимает около месяца.

Введите "Портфолио ученика"

Это еще один важный инструмент, который понадобится учителю для объективного проведения оценки, в том числе уровня.

В портфолио составьте творческие работы, работы по украинскому языку и математике, по технологии. Ведь даже глядя на то, как ребенок что-нибудь раскрашивает и клеит, можно проследить прогресс или его отсутствие.

Проводите диагностические работы

Диагностические работы понадобятся учителю для годовой оценки и обратной связи с продвижением ребенка. Работы могут быть устными, письменными, в форме тестовых заданий, практической работы, устного опроса.

Диагностические работы нужны учителю для того, чтобы понять, что ребенок уже хорошо знает, а над чем ему еще предстоит поработать. Глядя на результат, учитель может изменить что-либо в собственной стратегии обучения и подходах.

Диагностические работы следует проводить через каждые 16 – 20 учебных часов. Например, если у вас 5 часов украинского языка с детьми, то в конце четвертой недели проведите диагностическую работу.

Какие домашние задания прописывать в журнале

В 1 классе домашних заданий не задают, но Наталья Флинт рекомендует родителям первоклассников заниматься с ребенком математикой или читать книги.

Во 2 классе домашние задания хоть и необязательны, но учащиеся изнуряются, если их не заинтересовывать творческими и поисково-исследовательскими задачами. Создайте в классе творческие задания и записывайте их в журнал.

В 3 – 4 классах домашние задания также следует фиксировать в журнале в одноименной колонке. Оценочные суждения в тетрадках ребенка можно прописывать раз в неделю или при необходимости.

Запишите ожидаемые результаты

В конце учебного года на учителя наваливается много дел одновременно, поэтому стоит позаботиться о покое нервной системы заранее. Для этого распечатайте "Свидетельство достижений" в феврале-марте и подписывайте, а в мае закончите начатое.

Запись результатов должна быть на странице разворота журнала справа, а уровни выставляйте напротив каждого ребенка за каждый результат обучения – разворот журнала слева.

С особенностями оформления классного журнала учащихся начальных классов НУШ можно ознакомиться на сайте МОН.