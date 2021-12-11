Учительница НУШ Наталья Флинт дала простую инструкцию для педагогов младшей школы, как заполнить журнал быстро, без нервов и качественно.
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Как заполнить классный журнал быстро и без нервов
Создайте план
Для того чтобы рабочий день работал на вас, нужно иметь план. Без планирования можете бродить в хаосе и не успевать со всеми делами. Поэтому этот пункт в списке – самый важный, и плана нужно четко придерживаться.
Выберите время для внесения рутинных ежедневных записей. Лично для меня самое удобное время – утром перед уроками. А во время занятий сделать это сложно, чтобы не отвлекаться от работы с учениками,
– говорит учительница.
Она рекомендует в свободный урок спланировать заполнение журнала. Или же, если утром или в течение дня времени нет, заполните журнал сразу после уроков.
Заказывайте удобные журналы
Есть журналы с одним списком: у них левая страница разворачивается дополнительно, и вам не нужно заполнять все своими руками (издательство "Терно-граф"). Это особенно удобно, если в классе 30 и более учащихся.
"Да лично я решила не тратить собственные средства на такой журнал. Так что если можете договориться с дирекцией школы – не пожалеете, это значительная экономия времени", – добавила Наталья Флинт.
Записывайте все проведённые уроки
Исключений здесь быть не может, это ведь ваши деньги. Если вы по невнимательности забудете записать проведенный урок и документы будет проверять КРУ, эти средства у вас заберут. Так что цените свой труд.
Те, кто проводил уроки для первоклашек дистанционно, согласятся со мной: провести онлайн-урок гораздо более стрессово и труднее, чем заполнять журнал. Если во время дистанционки вы работали не из школы, а из дома – понаблюдайте за тем, чтобы все проведенные уроки попали в журнал.
Уровни за каждый результат обучения
Школа может выбирать – записывать уровни или нет. В школе Натальи Флинт учащихся 3 – 4 классов оценивают по уровневой шкале:
- П – начальный уровень
- С – средний уровень
- Д – достаточный уровень
- В – высокий уровень
В журнал и свидетельство достижений выставляйте уровень каждого результата обучения, характеристики которого есть в свидетельстве достижений. Из учебных предметов/интегрированных курсов это должно происходить в конце учебного года.
Ежедневно делайте записи в "Тетрадях наблюдений учителя"
Ежедневные успехи всего класса учитель вряд ли запомнит. Поэтому важный инструмент, который поможет сориентироваться в конце года для проведения уровня оценки, это "Тетрадь наблюдений учителя".
Учительница советует находить 15 минут в день для заполнения тетради – все данные у вас будут под рукой.
К примеру, я поставила цель наблюдать за успехами учащихся в языково-литературной отрасли. Как это происходит? Наблюдаю за учащимися на уроке, анализирую результаты диагностических работ и делаю соответствующие записи напротив конкретного результата обучения,
– сказала Наталья.
В "Свидетельстве достижений" есть данные о личностном приобретении ребенка и ожидаемых результатах из каждой области знаний. К личностному приобретению включают то, дружелюбный ли ученик, как относится к сверстникам, умеет ли управлять эмоциями и т.д.
Например, можете наблюдать, положительно ли ваши учащиеся относятся к школе. Для этого напишите в тетради этот навык, и напротив фамилии каждого ребенка пропишите, сформирован ли он. Это длительный процесс и занимает около месяца.
Введите "Портфолио ученика"
Это еще один важный инструмент, который понадобится учителю для объективного проведения оценки, в том числе уровня.
В портфолио составьте творческие работы, работы по украинскому языку и математике, по технологии. Ведь даже глядя на то, как ребенок что-нибудь раскрашивает и клеит, можно проследить прогресс или его отсутствие.
Проводите диагностические работы
Диагностические работы понадобятся учителю для годовой оценки и обратной связи с продвижением ребенка. Работы могут быть устными, письменными, в форме тестовых заданий, практической работы, устного опроса.
Диагностические работы нужны учителю для того, чтобы понять, что ребенок уже хорошо знает, а над чем ему еще предстоит поработать. Глядя на результат, учитель может изменить что-либо в собственной стратегии обучения и подходах.
Диагностические работы следует проводить через каждые 16 – 20 учебных часов. Например, если у вас 5 часов украинского языка с детьми, то в конце четвертой недели проведите диагностическую работу.
Какие домашние задания прописывать в журнале
- В 1 классе домашних заданий не задают, но Наталья Флинт рекомендует родителям первоклассников заниматься с ребенком математикой или читать книги.
- Во 2 классе домашние задания хоть и необязательны, но учащиеся изнуряются, если их не заинтересовывать творческими и поисково-исследовательскими задачами. Создайте в классе творческие задания и записывайте их в журнал.
- В 3 – 4 классах домашние задания также следует фиксировать в журнале в одноименной колонке. Оценочные суждения в тетрадках ребенка можно прописывать раз в неделю или при необходимости.
Запишите ожидаемые результаты
В конце учебного года на учителя наваливается много дел одновременно, поэтому стоит позаботиться о покое нервной системы заранее. Для этого распечатайте "Свидетельство достижений" в феврале-марте и подписывайте, а в мае закончите начатое.
Запись результатов должна быть на странице разворота журнала справа, а уровни выставляйте напротив каждого ребенка за каждый результат обучения – разворот журнала слева.
С особенностями оформления классного журнала учащихся начальных классов НУШ можно ознакомиться на сайте МОН.