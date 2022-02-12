Замечания и вопросительные знаки красной ручкой от учителя вызвали немалую дискуссию в соцсети. Родители школьников обсуждают, может ли учитель писать замечания в дневниках.

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Одна мама считает, что если бы не красные записи от учителя, то контролировать успеваемость детей было бы в разы труднее.

Впрочем, в соцсетях тема дневников, особенно замечаний в них от учителя, вызвала незаурядную дискуссию. Все после сообщения одной мамы школьника о том имеет ли право учитель писать замечания в дневнике красной ручкой.

Учительница написала замечания в дневнике ученика / Фото из соцсетей

Мнения родителей учеников

Сейчас под письмом более чем две тысячи комментариев, а также два противоположных лагеря родителей:

"Как хорошо, что у моего ребенка в школе не нужен дневник. И оценок нет, и домашки".

"У кого-то слишком много свободного времени. Дневник – это личная вещь ребенка. Хочу пишу, хочу рисую, хочу рыбу заворачиваю".

"Да, а что тут такого? Ну поставил учитель отметки, и что? Если ребенок расстроился, может, с ним просто поговорить, что такое дело точно не стоит переживаний".

"Вот из-за таких родителей страдают и дети, и учителя. Учитель тратит свое свободное время и пишет это для того, чтобы родители обратили внимание на своих детей".

"Поэтому личное дело ученика, или его "лицо", где учитель обязан делать пометки?"

Может ли учитель писать замечания в дневнике

Юрист общественной организации "Родители SOS" Роман Бондаренко уверяет, что существование дневников не предусмотрено никаким нормативным актом. То есть нет ни одного закона, постановления или распоряжения, которое бы внедряло существование дневников и их введение.

Дневник не обязателен в школах. Если его нет у ребенка, ребенок за это не может получать никакое наказание,

– говорит он.

Юрист объясняет, что записывать домашнее задание или делать какие-либо необходимые пометки ребенок может и в обычной тетради или блокноте.

По его словам, дневник – это не больше, чем просто традиция. "Раньше это было средство связи между учителем и родителями, когда не было мобильных телефонов, не было электронной почты и разных мессенджеров. Тогда через дневник передавалась информация", – добавил он.

Что говорит психолог

В свою очередь, детский психолог Дарья Силиванова не совсем с этим соглашается. Ведь с точки зрения психологии, дневник – это не такая уж бессмысленная вещь.

Я поклонница того, чтобы определенные дисциплины и определенная структура в образовании была. Она нужна детям для того, чтобы было понимание каких-то заданий, ответственности,

– говорит она.

Дело лишь в том, на сколько соблюден баланс между лояльными указаниями, рекомендациями, замечаниями учителя и придирчивым отношением к ребенку. Кстати, оно тоже может проявляться в пометках в дневнике.

Поэтому если открыли его, а там все красное, психолог советует пообщаться с ребенком, а потом с учителем. После этого – нужно всем вместе искать причины.

Кстати, один из ключевых принципов НУШ – сосредоточение внимания учеников на процессе обучения, а не на оценках. Поэтому со стартом реформы Новой украинской школы в Украине отменили балльную оценку для учеников начальных классов. И эксперты говорят, что у этого есть преимущество. Подробности – читайте в статье.