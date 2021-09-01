Запаслись канистрами дезинфекторов: как школы готовились к новому учебному году

С сегодняшнего дня, 1 сентября, для школьников и студентов стартует новый учебный год. Накануне в школах кипела работа, происходили последние приготовления перед тем, как образовательные учреждения наполнились шумом и суетой учеников.

Регулярное проветривание, защитные маски и санитайзер – наготове. И в этом учебном году все это останется атрибутами школьной жизни.

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В харьковской гимназии № 116 запаслись упаковками средств индивидуальной защиты и канистрами дезинфектора. "За бюджетные деньги у нас закуплено большое количество дезинфекторов, антисептиков, жидкого мыла. То есть тех средств, которые нам необходимы, чтобы поддерживать надлежащее санитарно-эпидемическое состояние", – отметила директор школы Оксана Бугакова.

Дети в школах – в безопасности

Для первоклашек там обустроили целую систему защиты. Правда, пока она уникальна, в других городских школах о таком только мечтают.

Бесконтактный дезинфектор, очистители воздуха. Также у нас есть кварцевые лампы, которые уничтожают бактерии, вирусы. То есть все, что создает полную безопасность для детей,

– рассказала учительница начальных классов Елена Чупыр.

Для детей в 2021 году осталась рекомендация Министерства здравоохранения – носить маску в помещении школы. Поэтому, собирая ученика на занятия, родители, кроме тетрадей и карандашей, кладут в ученический рюкзак еще и средства защиты.

В столовых – переставили столы

Антисептики в школе расположены везде, как и напоминание носить маски. В столовой – переставили столы, чтобы между ними была дистанция.

"Каждое утро температуру будут измерять обязательно всем работникам школы от техработников до педагогов. Детей будут осматривать учителя уже во время уроков", – сказала директор школы № 30 Светлана Михалина.

Как школы готовились к учебному году: смотрите сюжет

Для педагогов также закупили защитные маски. В школе № 30 уже половина учителей провакцинувались от коронавируса. Прививки педагогов повлияют на решение о переводе обучения на дистанционку, если город окажется в желтой или оранжевой зоне опасности.

"Должно быть вакцинировано 80% лиц для того, чтобы можно было продолжать работать. Но пока мы не можем об этом говорить, потому что количество людей, которые вакцинируются, ежедневно растет", – отметила руководитель городского управления образования Зоряна Довганык.

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Средств защиты в ровненской школе хватит до нового года

Ровненская школа № 13 также закупилась средствами защиты, которых хватит как минимум до нового года. Кроме того, там сделали отдельные входы в помещение.

На входе всем меряют температуру. Также там есть антисептики и автоматические дезинфекторы. В школе пытаются отказываться от бумажных полотенец.

Мы купили за этот год 3 сушки, они облегчают (жизнь – 24 канал). Так добиваемся, чтобы дети придерживались гигиены рук,

– отметила заместитель директора по хозяйственной работе Зоя Бешта.

Сейчас в ровненской школе № 13 провакцинировали больше половины работников. Как школьники, так и педагоги, готовые соблюдать все противоэпидемические правила, лишь бы обучение было очным. О дистанционном думают со страхом.