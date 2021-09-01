Занятия на улице и маски: Минздрав издал рекомендации по учебе в садах, школах и вузах

После длительного периода дистанционного обучения и каникул начался новый учебный год. Однако пандемия COVID-19 все еще продолжается и педагогам из детских садов, школ и вузов надо организовать безопасные условия обучения.

Министерство здравоохранения издало рекомендации, которые помогут учителям организовать безопасное обучение для детей в школах, садах и вузах.

К теме Образование во время карантина: как будут учиться школьники и студенты с 1 сентября

Обучение в садиках

В Минздраве отметили, что карантинные мероприятия в садиках определены постановлением главного государственного санитарного врача.

К таким мерам относятся:

Соблюдение гигиены рук (но использовать антисептики нужно только в случае, когда нет доступа к проточной воде с мылом).

При входе в садик измерять температуру детям бесконтактным термометром.

Воспитатели должны забирать ребенка от родителей и передавать его после занятий за пределами сада.

Предоставить приоритет физической активности и играм на улице.

На период карантина в садах запрещено:

использовать мягкие игрушки;

находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной);

организовывать родительские собрания (это можно делать только дистанционно),

приглашать в заведение творчески-развлекательные коллективы и других людей, которые не являются сотрудниками сада.

Обучение в школах, профтехах, колледжах и вузах

К карантинным мероприятиям в садиках, школах и вузах относятся:

Провести разъяснительную работу среди персонала и учащихся о мерах профилактики коронавируса и реагирования в случае выявления его симптомов.

Проинформировать всех о вакцинации, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Допускать персонал к работе можно, только если он заходит в помещение в масках.

Работники школ, профтехов или вузов должны использовать маски или респираторы во время общения между собой.

Вход и пребывание в учебном заведении родителей – только при использовании масок, проведения термометрии и предварительного согласования с руководителем учреждения.

Занятия по некоторым предметам советуют проводить на улице (по возможности и погоде).

Ученики 1 – 4 классов могут входить в заведения образования и находиться и нем без масок. В то же время ученики старше 12 лет обязательно должны носить маски, передвигаясь по помещениям школы или вуза, но не использовать их во время проведения занятий.

На период карантина в этих учебных заведениях запрещено:

входить в помещения без использования маски;

не придерживаться требований, установленных правительством на период карантина и необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий;

допускать к работе персонал, который нуждается в самоизоляции.

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить здоровье: свое и детей, которых вы обучаете. Не забудьте также вакцинироваться – прививка обезопасит вас от тяжелого течения коронавируса в случае инфицирования,

– отметили в Минздраве.

К слову, ранее Минздрав обнародовал новые карантинные правила, которыми должны пользоваться школы во время нового учебного года.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.

После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала