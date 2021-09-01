Министерство здравоохранения издало рекомендации, которые помогут учителям организовать безопасное обучение для детей в школах, садах и вузах.

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Обучение в садиках

В Минздраве отметили, что карантинные мероприятия в садиках определены постановлением главного государственного санитарного врача.

К таким мерам относятся:

Соблюдение гигиены рук (но использовать антисептики нужно только в случае, когда нет доступа к проточной воде с мылом).

При входе в садик измерять температуру детям бесконтактным термометром.

Воспитатели должны забирать ребенка от родителей и передавать его после занятий за пределами сада.

Предоставить приоритет физической активности и играм на улице.

На период карантина в садах запрещено:

использовать мягкие игрушки;

находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной);

организовывать родительские собрания (это можно делать только дистанционно),

приглашать в заведение творчески-развлекательные коллективы и других людей, которые не являются сотрудниками сада.

Обучение в школах, профтехах, колледжах и вузах

К карантинным мероприятиям в садиках, школах и вузах относятся:

Провести разъяснительную работу среди персонала и учащихся о мерах профилактики коронавируса и реагирования в случае выявления его симптомов.

Проинформировать всех о вакцинации, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Допускать персонал к работе можно, только если он заходит в помещение в масках.

Важно! Ученики 1 – 4 классов могут входить в заведения образования и находиться и нем без масок. В то же время ученики старше 12 лет обязательно должны носить маски, передвигаясь по помещениям школы или вуза, но не использовать их во время проведения занятий.

Работники школ, профтехов или вузов должны использовать маски или респираторы во время общения между собой.

Вход и пребывание в учебном заведении родителей – только при использовании масок, проведения термометрии и предварительного согласования с руководителем учреждения.

Занятия по некоторым предметам советуют проводить на улице (по возможности и погоде).

На период карантина в этих учебных заведениях запрещено:

входить в помещения без использования маски;

не придерживаться требований, установленных правительством на период карантина и необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий;

допускать к работе персонал, который нуждается в самоизоляции.

Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить здоровье: свое и детей, которых вы обучаете. Не забудьте также вакцинироваться – прививка обезопасит вас от тяжелого течения коронавируса в случае инфицирования,

– отметили в Минздраве.

К слову, ранее Минздрав обнародовал новые карантинные правила, которыми должны пользоваться школы во время нового учебного года.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.

После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала