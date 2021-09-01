Министерство здравоохранения издало рекомендации, которые помогут учителям организовать безопасное обучение для детей в школах, садах и вузах.
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Обучение в садиках
В Минздраве отметили, что карантинные мероприятия в садиках определены постановлением главного государственного санитарного врача.
К таким мерам относятся:
- Соблюдение гигиены рук (но использовать антисептики нужно только в случае, когда нет доступа к проточной воде с мылом).
- При входе в садик измерять температуру детям бесконтактным термометром.
- Воспитатели должны забирать ребенка от родителей и передавать его после занятий за пределами сада.
- Предоставить приоритет физической активности и играм на улице.
На период карантина в садах запрещено:
- использовать мягкие игрушки;
- находиться в помещениях в уличной обуви (без сменной);
- организовывать родительские собрания (это можно делать только дистанционно),
- приглашать в заведение творчески-развлекательные коллективы и других людей, которые не являются сотрудниками сада.
Обучение в школах, профтехах, колледжах и вузах
К карантинным мероприятиям в садиках, школах и вузах относятся:
- Провести разъяснительную работу среди персонала и учащихся о мерах профилактики коронавируса и реагирования в случае выявления его симптомов.
- Проинформировать всех о вакцинации, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
- Допускать персонал к работе можно, только если он заходит в помещение в масках.
- Работники школ, профтехов или вузов должны использовать маски или респираторы во время общения между собой.
- Вход и пребывание в учебном заведении родителей – только при использовании масок, проведения термометрии и предварительного согласования с руководителем учреждения.
- Занятия по некоторым предметам советуют проводить на улице (по возможности и погоде).
На период карантина в этих учебных заведениях запрещено:
- входить в помещения без использования маски;
- не придерживаться требований, установленных правительством на период карантина и необходимости обеспечения надлежащих противоэпидемических мероприятий;
- допускать к работе персонал, который нуждается в самоизоляции.
Соблюдение этих простых правил поможет вам сохранить здоровье: свое и детей, которых вы обучаете. Не забудьте также вакцинироваться – прививка обезопасит вас от тяжелого течения коронавируса в случае инфицирования,
– отметили в Минздраве.
К слову, ранее Минздрав обнародовал новые карантинные правила, которыми должны пользоваться школы во время нового учебного года.
Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенном помещении заведения и проинформировать родителей.
После удаления ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала