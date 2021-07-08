24-летняя Моника Элизабет Янг несколько раз имела интимную связь со своими учениками в период от 24 июня до 7 июля 2020 года.

К теме Учитель занялся сексом с ученицей 8 класса в гимназии на Житомирщине: приговор суда

Учительница заставляла подростка заниматься сексом и снимала это на видео. Также она присылала ему свои фотографии и щупала ученика, когда другие школьники смотрели мультфильм в общем помещении.

Как разоблачили учительницу? Интимные отношения между учительницей и учеником прекратились, когда тетя и брат подростка увидели его в машине учительницы. Они сразу сообщили об этом руководству школы.

Приговор суда в отношении учительницы

Суд заявил, что учительница Моника Элизабет Янг использовала ученика и манипулировала им.

Однако, сама педагог утверждает, что парень спровоцировал ее. По ее словам, во время дистанционного обучения из-за коронавируса школьник сам присылал ей "неуместные комментарии".

Кроме того, он писал ей непристойные вещи и в социальных сетях. После этого учительница ответила ученику, что у него "не хватит смелости заняться с ней сексом".

Читайте также В Винницкой области учительница закрутила роман с учеником: их застукали "на горячем"

К слову, в США 44-летняя учительница занималась сексом с двумя учениками-подростками в школе. А после того, как ее разоблачили на интимных связях с несовершеннолетними, она покончила с собой. Детали – в статье.