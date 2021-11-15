Об этой истории рассказал председатель Полтавского областного совета Александр Беленький. Он обратился в полицию по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия.

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Чиновник также подчеркнул, что не хочет, чтобы эта история замалчивалась, как это часто происходит в подобных случаях.

Ужасное событие, от которого становится жутко! Во время тихого часа, 4-летней летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот,

– написал Беленький.

Пользователи сети возмутились от такого инцидента. Некоторые из них прокомментировал инцидент:

"Животное. Нужно чтобы эту сволочь знали все. Это же детки. Зачем идти работать туда, где тебя бесит. У меня как у мамы шок".

"Жаль, но люди стали очень жестоки – и взрослые, и дети".

"Очень грустно, что такие люди работают с детьми... Не дай Бог быть на месте тех родителей, чей ребенок испытал такие издевательства".

"Издевательство над детьми. Ужасно. Особенно, когда у тебя маленький ребенок".

"Таких нужно сажать. Надолго. Навсегда. Надеюсь ребенку будет оказана достойная психологическая помощь".

К слову, в Украине все чаще встречаются случаи буллинга от педагогов и учеников. В МОН рассказали, что с проявлением булинга в школе встречается почти каждый третий ребенок, а каждый 10 ученик становится жертвой киберзапугивания.

Другие случаи буллинга в садиках

В Черкассах в садике специального типа, где учатся дети с нарушениями развития, зафиксировали факт булинга – воспитатели просто издевались над малышами с проблемами здоровья . Специальная комиссия провела проверку и подтвердила этот факт.

. Специальная комиссия провела проверку и подтвердила этот факт. В детском саду № 27 в Кропивницком 2-летняя девочка получила сильное обморожение. Воспитатели попросили маму забрать дочь из заведения, ведь у нее посинели губы. А потом у малышей начались судороги.

В Житомире мама воспитанника одного из садиков города обвинила воспитательницу в избиении своего сына. Женщина заметила у 6-летнего мальчика синяки на лице. Другие дети подтвердили, что видели, как педагог била мальчика , потому что тот не хотел делать аппликацию.

, потому что тот не хотел делать аппликацию. В детсаду "веночек" города Пологи на Запорожье девочка получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и перелом голени. Воспитатели даже не вызвали скорую ребенку, а позвонили маме и попросили забрать дочь, потому что она плачет.

На Запорожье из окна детсада выпал мальчик. Воспитательница просто забыла его в помещении и пошла гулять во двор с другими детьми. Суд постановил, что именно воспитательница виновна в травмировании мальчика. Соответствующий приговор вынесли в суде города Запорожье.

Текст публикации Александра Беленького:

Ужасное событие, от которого становится жутко! Мне сообщили о случае издевательства над ребенком, который случился в Диканьской общине! Во время тихого часа, 4-х летней девочке, чтобы она не плакала, воспитатели скотчем замотали руки и ноги, а потом еще и заклеили рот.

Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области относительно проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия! Я не указываю название населенного пункта, ни фамилии работников и, конечно, ребенка – в конце концов, все обстоятельства должны быть выяснены и подтверждены, или опровергнуты. Не хочу, чтобы данная история замалчивалась, как это происходило неоднократно в других случаях.