Такое мнение высказал в интервью глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Отметим, что сам чиновник в 2020 году отказался от предложения возглавить МОН.

К теме Сколько денег получил Сергей Шкарлет в октябре: сумма зарплаты

Есть ли замечания к министру? На это глава образовательного комитета ВР ответил утвердительно и добавляет, что всегда будут.

Причем к любому. У меня и к предыдущему были, уверен, и к следующему будут,

– сказал Сергей Бабак.

На вопрос журналистки о том, что в партии "Слуга народа" говорят, что могут снять Шкарлета в ближайшее время и что якобы уже решено, что преемником будет Бабак, он ответил, что такие разговоры всегда есть.

"Разговоры об отставке министра, любого, начинаются через три месяца после начала его работы. Потому что у общества (и у депутатов) всегда есть определенные надежды, которые не оправдываются", – подчеркнул Бабак.

По его словам, приходит новый министр и обещает что-то программное сделать. Конечно, часть общества говорит "вау, мы этого ждем". Но через 3 – 6 месяцев оказывается, что это не совсем возможно сделать, поэтому мнение меняется.

Бабак убежден, что это абсолютно нормальный психологический феномен.

А на вопрос "Неужели кто-то был очарован Шкарлетом?", Бабак ответил, что зал же проголосовал. "По разным причинам. Каждый по своим причинам отдает или не отдает свой голос", – подытожил он.

Не знаю, этично ли мне давать такую оценку министру. Это все-таки министр. Но за год он стал лучше. Я думаю, за этот год мы все выросли немножечко в своем профессионализме. Уже меньше радикальных взглядов,

– сказал Бабак.

Например, год назад были мысли о том, чтобы вернуть десятилетку в школы или отменить ВНО. Сейчас их нет.

"Вот предшественники начали реформу, например, НУШ. Что делать, если приходят преемники, которые к этой реформе относятся скептически? Отменить можно, но что вместо этого? К чему мы вернемся? Реформы должны быть постепенными и должны иметь продолжение. Поэтому и Новая украинская школа продолжается, с определенными коррективами", – добавил Бабак.

Читайте также НАПК выявило нарушения в декларации Шкарлета: министр не объяснил происхождение некоторых средств

Шкарлет стал министром образования

Верховная Рада проголосовала за назначение Шкарлета министром образования 17 декабря. При этом профильный комитет парламента по вопросам образования не поддержал представление его кандидатуры.

5 марта в КСУ поступило представление от депутатов об отмене решения Рады относительно назначения Шкарлета. Причиной называли кнопкодавство. Однако Конституционный Суд Украины отказался рассматривать представление нардепов.

Обратите внимание! 25 июня 2020 года Шкарлет стал исполняющим обязанности министра образования и науки по решению Кабмина, но без поддержки Верховной Рады. После этого получили огласку скандалы с его участием.



Например, чиновника называли плагиатором. Так как в двух его монографиях и докторской диссертации якобы обнаружили скопированные куски из чужих научных работ. Правда, в апреле 2021 года Окружной административный суд признал: в работах министра нет плагиата.