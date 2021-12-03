Такое мнение высказал в интервью глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. Отметим, что сам чиновник в 2020 году отказался от предложения возглавить МОН.
К теме Сколько денег получил Сергей Шкарлет в октябре: сумма зарплаты
Есть ли замечания к министру? На это глава образовательного комитета ВР ответил утвердительно и добавляет, что всегда будут.
Причем к любому. У меня и к предыдущему были, уверен, и к следующему будут,
– сказал Сергей Бабак.
На вопрос журналистки о том, что в партии "Слуга народа" говорят, что могут снять Шкарлета в ближайшее время и что якобы уже решено, что преемником будет Бабак, он ответил, что такие разговоры всегда есть.
"Разговоры об отставке министра, любого, начинаются через три месяца после начала его работы. Потому что у общества (и у депутатов) всегда есть определенные надежды, которые не оправдываются", – подчеркнул Бабак.
По его словам, приходит новый министр и обещает что-то программное сделать. Конечно, часть общества говорит "вау, мы этого ждем". Но через 3 – 6 месяцев оказывается, что это не совсем возможно сделать, поэтому мнение меняется.
Бабак убежден, что это абсолютно нормальный психологический феномен.
А на вопрос "Неужели кто-то был очарован Шкарлетом?", Бабак ответил, что зал же проголосовал. "По разным причинам. Каждый по своим причинам отдает или не отдает свой голос", – подытожил он.
Не знаю, этично ли мне давать такую оценку министру. Это все-таки министр. Но за год он стал лучше. Я думаю, за этот год мы все выросли немножечко в своем профессионализме. Уже меньше радикальных взглядов,
– сказал Бабак.
Например, год назад были мысли о том, чтобы вернуть десятилетку в школы или отменить ВНО. Сейчас их нет.
"Вот предшественники начали реформу, например, НУШ. Что делать, если приходят преемники, которые к этой реформе относятся скептически? Отменить можно, но что вместо этого? К чему мы вернемся? Реформы должны быть постепенными и должны иметь продолжение. Поэтому и Новая украинская школа продолжается, с определенными коррективами", – добавил Бабак.
Читайте также НАПК выявило нарушения в декларации Шкарлета: министр не объяснил происхождение некоторых средств
Шкарлет стал министром образования
- Верховная Рада проголосовала за назначение Шкарлета министром образования 17 декабря. При этом профильный комитет парламента по вопросам образования не поддержал представление его кандидатуры.
- 5 марта в КСУ поступило представление от депутатов об отмене решения Рады относительно назначения Шкарлета. Причиной называли кнопкодавство. Однако Конституционный Суд Украины отказался рассматривать представление нардепов.