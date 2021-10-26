Договоры на закупку ноутбуков пересмотрены в 5 областях – Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Полтавской – и в Киеве.

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Ранее эту проверку анонсировали МОН, Минцифры и СБУ на своем брифинге. Тогда заявили, что удалось предупредить кражу более 300 миллионов гривен.

Сейчас известно, что благодаря экспертизе управления образования сэкономят более 24,7 миллионов гривен.

Например, в Черниговской области благодаря экономии более 800 тысяч гривен удалось обеспечить дополнительно 44 учителя качественной техникой. В этих городах уже идет процедура подписания договоров – технику получат более 13 тысяч учителей,

– рассказали в ведомстве.

В Минцифры отметили, что дальнейший контроль за целевым использованием субвенции позволит сэкономить более 100 миллионов и дополнительно обеспечить более 5 тысяч учителей ноутбуками.

К слову, школы до сих пор не обеспечены необходимой техникой для дистанционного обучения. Учителям пообещали закупить более 60 тысяч ноутбуков, однако это смогут сделать лишь за несколько месяцев.

Добавим, что на новые ноутбуки используют почти 980 миллионов гривен субвенции на борьбу с COVID-19 в школах. С учетом софинансирования из местных бюджетов ожидаемая стоимость ноутбука – 20 тысяч гривен.

Кто в первую очередь получит ноутбуки:

школы с количеством учащихся не менее 250 человек и опорные заведения с количеством учащихся (без учета их количества в филиалах) не менее 200 человек;

школы с количеством учеников не менее 100 человек;

другие учреждения общего среднего образования.

Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации обучения.