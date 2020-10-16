В Украине начнет действовать новое деление регионов на уровни эпидемиологической опасности с 19 октября. Поэтому, много новых городов и регионов оказались в красной зоне. Как там будут учить учеников – читайте в материале.

И хотя обучение в этих регионах следовало бы проводить дистанционно, некоторые города решили не прекращать учебный процесс. Журналисты 24 канала собрали информацию о том, в каких школах запретили обучение, а в каких – дети будут посещать учебные заведения.

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Как будут учиться ученики в красной зоне

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске, который с 19 октября входит в красную зону, все же будут работать в обычном режиме детсады и транспорт. Такое решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС. Что касается школ – то местная власть сейчас решает этот вопрос и согласовывает все с родителями учеников.

Ранее мэр города Руслан Марцинкив уверял, что в Ивано-Франковске ученики не пойдут на каникулы с 15 октября. Ведь в городе пока только 17 классов перевели на самоизоляцию.

Тернополь

Ранее стало известно, что около 60 школ Тернопольщины с 15 по 30 октября перешли на дистанционную форму обучения из-за заболеваемости COVID-19 среди учеников. Об этом рассказала начальница областного управления образования и науки Ольга Хома. Остальные 528 школ области пойдут на каникулы 19 и 21 октября.

К слову, по состоянию на 16 октября в Тернопольской области лабораторно подтверждено почти 17 тысяч случаев инфицирования COVID-19. В частности, за последние сутки – 219 человек заболели коронавирусом (в самом Тернополе за 15 октября – 47 новых случаев).

Харьков

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов заявил, что в городах и районах Харькова, которые отнесли к красной карантинной зоне, с понедельника, 19 октября, и до 30 октября все школы уйдут на каникулы, однако сады будут работать.

Отметим, что в Харьковской области было выявлено более 27 тысяч заболеваний коронавирусом. В частности, за последние сутки, 15 октября, еще прибавилось 544 новых случая.

Полтава

Исполняющий обязанности городского головы Александр Шамота рассказал, что с понедельника, 19 октября, скорее всего, в школах города будут осенние каникулы на две недели. Некоторые школы уже с 15 октября отменили занятия, потому что Полтава попала в красную зону. "А дальше посмотрим, будет ли это дистанционная форма, или выйдут на занятия снова", – добавил он

Отметим, что за минувшие сутки, 15 октября, в Полтаве зафиксировано 146 новых случаев COVID-19. Всего с начала карантина подтверждено почти 3 тысячи случаев в полтавчан.

Суммы

Ранее было известно, что Сумы отправят детей на каникулы с 15 до 30 октября. Зато Сумская область переходит на каникулы преимущественно с 19 октября. Соответственно, ученики пока не будут посещать учебные заведения.

К слову, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили в 201 сумчанина. За все время пандемии коронавируса в Сумах было зафиксировано 5 433 случая заболевания.

Хмельницкий

В Хмельницком дошкольные и школьные учебные заведения будут работать без изменений, на карантин их не будут закрывать. На каникулы дети пойдут с 19 октября по 30 октября, но это связано не с большим количеством заболеваний, а с избирательным процессом. Об этом сообщил городской председатель Хмельницкого Александр Симчишин.

Сколько учителей и учеников в Хмельницком заболели COVID-19? Среди учеников только 89 случаев заболевания коронавирусом. Зато гораздо больше учителей тоже заразились. На сегодня дистанционно работают только 13 классов.

Черновцы

Решения о закрытии школ в Черновцах пока нет, это рассматривает областной Департамент образования и науки.

Кроме того, известно, что в области 74 школы с 15 октября начали осенние каникулы, 29 школ будут иметь перерыв в обучении с 19 октября, а еще 30 школ – с 22 октября. А 256 учебных заведений решили отдыхать с 26 октября. Продлятся каникулы во всех школах до 30 октября.

Добавим, что в Черновицкой области за 15 октября зафиксировали 199 новых случаев инфицирования COVID-19, за весь период пандемии – 17 203 случая заболевания среди черновчан.

Чернигов

Чернигов ввел в школах каникулы с 15 по 27 октября включительно. Об этом сообщил начальник управления образования Черниговского городского совета Василий Билогура. Такое решение было принято на совещании директоров школ города.

К слову, в Черниговской области коронавирусом в целом заболели более 6 тысяч человек. Только за последние сутки в области – 200 новых случаев COVID-19.

Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Все города и районы красной зоны

Отметим, что к красной зоне с 19 октября относиться такие города и районы:

города Владимир-Волынский и Нововолынск, Киверцывский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

город Коростень , Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области; город Ивано-Франковск ;

; город Васильков и Бориспольский район Киевской области;

города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Марковский, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;

город Беляевка и Татарбунарский район Одесской области;

город Полтава ;

; города Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский и Костопольский районы Ровненской области;

город Сумы и Сумской район Сумской области;

и Сумской район Сумской области; города Тернополь , Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастырисский районы Тернопольской области;

, Бережаны, Кременец и Чертков, Борщевский, Залещицкий и Монастырисский районы Тернопольской области; города Харьков и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области;

и Люботин, Богодуховский, Лозовской и Первомайский районы Харьковской области; города Хмельницкий , Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области;

, Нетешин, Славута, Волочиск, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Старосинявский и Теофипольский районы Хмельницкой области; города Канев и Смела, Смелянский район Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области;

и Новоднестровск, Кельменецкий и Кицманский районы Черновицкой области; города Чернигов и Нежин Черниговской области.

К слову, правительство рекомендовало школам пойти на осенние каникулы с 15 по 30 октября. А уже после каникул учебные заведения могут перейти на дистанционное обучение.