Закрыты, а не переведены в онлайн: Госкомиссия запретила дистанционную работу школ в желтой зоне

Украинским школам в городах, которые попали в желтую зону карантина запретили работать дистанционно. Причиной этого стал низкий уровень вакцинирования преподавателей и даже сознательное саботирование кампании по прививке.

Такое решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, отметил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык.

Важно Украина переходит в желтую зону: какие карантинные ограничения будут действовать

Кроме того, на совещании 21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже 23 сентября все заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты.

В четверг учебные заведения, которые не вакцинированы на 80% хотя бы первой дозой, должны быть закрыты. Важный момент – закрытые, не переведенные в онлайн, не переведенные в дистанционную форму, а закрываются – так прописано в постановлении,

– цитирует пресс-служба ОГА слова премьера.

Годык пояснил, что ограничение будет действовать до тех пор, пока коллектив не провакцинируется.

Добавим, что в постановлении правительства говорится, что без ограничений смогут работать:

школы и садики, в которых вакцинировано 80% работников хотя бы первой дозой;

педагоги, переболевшие коронавирусом в течение 6 последних месяцев и имеющие соответствующую справку.

Вакцинированные сотрудники могут продолжить работать в привычном режиме, если на входе в заведение покажут отрицательный результат ПЦР-теста (действует 72 часа).

Мэр Львова Андрей Садовый призвал педагогов как можно скорее вакцинироваться. Он подчеркнул, что ПЦР-тесты – платные, а вакцинация – бесплатная.

Какие карантинные ограничения будут действовать в желтой зоне