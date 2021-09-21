Такое решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, отметил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годык.
Важно Украина переходит в желтую зону: какие карантинные ограничения будут действовать
Кроме того, на совещании 21 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже 23 сентября все заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты.
В четверг учебные заведения, которые не вакцинированы на 80% хотя бы первой дозой, должны быть закрыты. Важный момент – закрытые, не переведенные в онлайн, не переведенные в дистанционную форму, а закрываются – так прописано в постановлении,
– цитирует пресс-служба ОГА слова премьера.
Годык пояснил, что ограничение будет действовать до тех пор, пока коллектив не провакцинируется.
Добавим, что в постановлении правительства говорится, что без ограничений смогут работать:
- школы и садики, в которых вакцинировано 80% работников хотя бы первой дозой;
- педагоги, переболевшие коронавирусом в течение 6 последних месяцев и имеющие соответствующую справку.
Мэр Львова Андрей Садовый призвал педагогов как можно скорее вакцинироваться. Он подчеркнул, что ПЦР-тесты – платные, а вакцинация – бесплатная.
Какие карантинные ограничения будут действовать в желтой зоне
- запрещены массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метрах площади территории или наполненности залов свыше две трети мест в каждом зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше две трети мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.