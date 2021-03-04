Редакция 24 канала подготовила главные новости в образовании этой недели – с 1 по 5 марта. В частности, читайте в материале о закрытии школ на карантин, а также посмотрите рейтинг университетов и школ Украины.

Школы закрываются на карантин

Большинство территории Украины находится в желтой зоне, однако школы в некоторых областях уже закрыли на карантин.

Важно В МОН прокомментировали нагрузку учеников в типовой образовательной программе для 5 – 9 классов

В каких областях Украины учатся дистанционно:

Ивано-Франковск

Из-за введения в Ивано-Франковске красной зоны эпидемической опасности там полностью закрыли детские садики.

В то же время школы с 1 марта полностью перешли на дистанционное обучение. Пока неизвестно, до какой даты дети будут учиться онлайн.

Житомир

В Житомире все садики будут работать и ученики 1 – 4 классов будут учиться по очной форме обучения. В то же время ученики других классов будут учиться дистанционно.

Но из-за резкого увеличения количества больных COVID-19, в некоторых общинах области полностью закрыли и детсады, и начальную школу. Речь идет об учреждениях в Бердичеве и Чудновской, Новоград-Волынской и Емильчинской общинах. Школьники там на "дистанционке" или весенних каникулах.

Черновцы

В Черновцах тоже закрыли некоторые садики и школы. Так, из 383 учреждений дошкольного образования там работают 268 садиков, которые посещают более 12 тысяч детей. В то же время в области ученики ходят в школы – там очно работают 395 школ, а дистанционно обучают детей 388 учебных заведений. Еще 7 школ – на каникулах.

Винница

В Винницкой области для всех учащихся школ, включая 1 – 4 классы, ввели дистанционную форму обучения до 2 марта.

Закарпатье

На Закарпатье со 2 по 15 марта приостановили образовательный процесс в школах и садиках Хустской общины. Также на дистанционное обучение с 1 по 5 марта перевели всех учеников школ Великобычковской общины в Закарпатской области. Детские садики там также временно прекратили работу.

Дистанционно обучаются и ученики школ Тячевской общины – с 24 февраля по 9 марта. В то же время в ужгородских школах уже начались весенние каникулы – с 1 по 7 марта. Принять такое решение школам рекомендовали члены городской комиссии ТЭБ и ЧС.

В каких случаях могут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится больше 50% детей и работников или если в городе красная зона карантина.

Как учителей будут вакцинировать от коронавируса? Директора и учителя не могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дия". Ведь они принадлежат к той категории людей, которых будут вакцинировать мобильные бригады прямо в школах.

К слову, ранее МОН уверяло, с начала учебного года COVID-19 в Украине заболели почти 25 тысяч учителей. Однако по данным педагогов, численность учителей, которые болели коронавирусом, за последние 2,5 месяца увеличилась в 4 – 5 раз, а количество смертей учителей от COVID-19 пересекло отметку в 1500 случаев.

Дело ГБР о голосовании в Раде за Шкарлета

Государственное бюро расследований вызвало на допрос 4 нардепов от "Голоса" Ярослава Железняка, Инну Совсун, Ольгу Стефанишин и Наталью Пипу. Все потому, что они являются свидетелями по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.

В письме ГБР указано, что ведомство проводит расследование по статье "злоупотребление властью или служебным положением" на основании заявления депутата Инны Совсун.

К тому же, фракция "Голос" уже собрала 46 подписей нардепов для обращения в Конституционный суд относительно назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Сделать это планируют 5 марта. Они будут просить признать это назначение неконституционным.

Какие партии подписали инициативу:

"Голос" – 17 голосов,

"Европейская солидарность" – 25,

"Батькивщина" – 1,

внефракционные – 2,

"За майбутнє" – 1.

Что известно о нарушениях в голосовании за Шкарлета

25 июня правительство назначило экс-ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

4 июня экс-руководительница МОН Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате научных работ. Сам Шкарлет обвинения отвергает. В то же время студенты по всей стране протестовали против назначения временного главы МОН.

А 17 декабря 2020 года Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.

Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили нарушения во время голосования – в частности, кнопкодавство. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета засчитали, хотя самого нардепа не было в Раде.

В январе 2021 года стало известно, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу. Но лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с фактом кнопкодавства исчезло.

Рейтинг лучших вузов и школ

Рейтинг вузов

В рейтинг лучших университетов мира 2021 года, который составило агентство QS Quacquarelli Symonds, вошли 1452 вуза. В этот список попали и четыре популярных вуза из Украины.

Какие университеты Украины попали в рейтинг:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (в частности, специальности современные языки, лингвистика, математика, физика и астрономия, естественные науки, химия, компьютерные науки и информационные системы). Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (специальности – компьютерные науки и информационные системы, физика и астрономия). Национальный университет "Львовская политехника" (инженерные специальности в области нефти и газа, компьютерные науки и информационные системы). КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (компьютерные науки и информационные системы).

Добавим, что Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Этот показатель необходим для совершенствования формулы распределения финансирования университетов и одобрения дальнейших решений.

Шкарлет уверяет, что сейчас все проекты приказа МОН и постановления Пенсионного фонда уже подготовлены.

Рейтинг школ

В Украине составили рейтинг лучших школ. Интересно, что в него не попала ни одна сельская школа, а лучшие школы расположены именно в областных центрах.

20 лучших школ Украины: рейтинг

Лицей "Интеллект" в Киеве Русановский лицей в Киеве Лицей-интернат физико-математического профиля в Днепре Украинский физико-математический лицей КНУ им. Шевченко в Киеве Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко во Львове Технический лицей НТУУ от КПИ в Киеве Лицей №171 "Лидер" в Киеве Гимназия №178 в Киеве Естественно-научный лицей №145 в Киеве Лицей при Житомирской политехнике в Житомире Гимназия №12 в Днепре Лицей "Научная смена" в Киеве Украинская гимназия №1 в Ивано-Франковске Физико-математический лицей №27 в Харькове Украинско-Американский лицей в Днепре Физико-математический лицей в Черкассах Украинский гуманитарный лицей при КНУ им. Шевченко в Киеве Гимназия "Киево-Могилянский коллегиум" в Киеве Гимназия "Хорал" во Львове Лицей №142 в Киеве

Полный перечень 100 лучших школ – смотрите по ссылке.

Детали относительно ВНО

Обычно праздник последнего звонка традиционно проводят в конце последнего весеннего месяца, то есть, в 2021 году его организацию в основном планируют на 28 мая. Однако на эту же дату назначено ВНО по математике.

Поэтому Департамент образования и науки КГГА просит Минобразования о переносе тестирования по математике с 28 на 27 мая.

Но, по мнению образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО. По его словам, последний звонок можно провести в субботу, 29 мая.

Среди педагогов продолжаются дискуссии относительно того, нужно ли переносить ВНО по математике для того, чтобы раньше провести последний звонок. Некоторые учителя считают, что последний звонок надо провести в пятницу, а дети могут сдать ВНО в четверг, ведь один день подготовки ничего не решает.

Отметим, что директор школы № 179 в Киеве Ирина Чернилевская предложила четыре сценария решения проблемы:

Сценарий №1. УЦОКО признает ошибки и переработает весь график.

Сценарий №2. МОН издает приказ о дополнительном рабочем дне, и последний звонок проведут в субботу.

Сценарий №3. Праздник проводится 29 мая за "спасибо". То есть учителя выйдут в выходной, но директор даст "отгулы".

Сценарий №4. МОН точечно меняет дату ВНО по математике с 28 на 27 мая.

Добавим, что 5 марта завершается регистрация на ВНО-2021. По состоянию на 3 марта для участия в ВНО и ГИА зарегистрировано более 260 тысяч человек.

Какие предметы выбирают для ВНО чаще всего:

математика,

история Украины,

украинский язык и литература,

география,

английский язык,

биология,

украинский язык.

Добавим, что основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии).



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Какие университеты и специальности выбирают абитуриенты с оккупированных территорий? Поступающие с Донбасса хотят получать в Украине медицинское и юридическое образование. В то же время выпускники из оккупированного Крыма поступают на менеджмент и IТ-специальности.

Лидерами по количеству абитуриентов из оккупированного Крыма являются такие вузы:

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

Национальный университет "Львовская политехника".

А наиболее популярными по количеству поступающих с Донбасса являются такие вузы:

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Скандалы в школах

Родители возмущены задачей для 4 класса о российской станции "Восток"

В рабочей тетради к учебнику по предмету "Человек и мир" для 4 класса информацию об Антарктиде подают через призму достижений российских полярников. Так, в одном из домашних заданий ученикам рассказывают историю российской станции "Восток".

"Нет ни слов, ни комментариев. МОН не в курсе, что у нас есть украинская научно-исследовательская станция имени Вернадского? Кого вы воспитываете? Граждан какой страны?", – написала мама ученика.

В Чернигове помощник воспитателя избил 17-летнего лицеиста

На прошлой неделе воспитанника Черниговского лицея с усиленной физической подготовкой избил помощник воспитателя. Он ударил кулаком 17-летнего парня.

Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали в больницу и прооперировали, удалив поврежденную селезенку. Детали инцидента – читайте здесь.