Карантин для учеников, рейтинг вузов и школ Украины, детали по ВНО – итоги недели в образовании
Редакция 24 канала подготовила главные новости в образовании этой недели – с 1 по 5 марта. В частности, читайте в материале о закрытии школ на карантин, а также посмотрите рейтинг университетов и школ Украины.
Источник:24 канал
Школы закрываются на карантин
Большинство территории Украины находится в желтой зоне, однако школы в некоторых областях уже закрыли на карантин.
Важно В МОН прокомментировали нагрузку учеников в типовой образовательной программе для 5 – 9 классов
В каких областях Украины учатся дистанционно:
Ивано-Франковск
Из-за введения в Ивано-Франковске красной зоны эпидемической опасности там полностью закрыли детские садики.
В то же время школы с 1 марта полностью перешли на дистанционное обучение. Пока неизвестно, до какой даты дети будут учиться онлайн.
Житомир
В Житомире все садики будут работать и ученики 1 – 4 классов будут учиться по очной форме обучения. В то же время ученики других классов будут учиться дистанционно.
Но из-за резкого увеличения количества больных COVID-19, в некоторых общинах области полностью закрыли и детсады, и начальную школу. Речь идет об учреждениях в Бердичеве и Чудновской, Новоград-Волынской и Емильчинской общинах. Школьники там на "дистанционке" или весенних каникулах.
Черновцы
В Черновцах тоже закрыли некоторые садики и школы. Так, из 383 учреждений дошкольного образования там работают 268 садиков, которые посещают более 12 тысяч детей. В то же время в области ученики ходят в школы – там очно работают 395 школ, а дистанционно обучают детей 388 учебных заведений. Еще 7 школ – на каникулах.
Винница
В Винницкой области для всех учащихся школ, включая 1 – 4 классы, ввели дистанционную форму обучения до 2 марта.
Закарпатье
На Закарпатье со 2 по 15 марта приостановили образовательный процесс в школах и садиках Хустской общины. Также на дистанционное обучение с 1 по 5 марта перевели всех учеников школ Великобычковской общины в Закарпатской области. Детские садики там также временно прекратили работу.
Дистанционно обучаются и ученики школ Тячевской общины – с 24 февраля по 9 марта. В то же время в ужгородских школах уже начались весенние каникулы – с 1 по 7 марта. Принять такое решение школам рекомендовали члены городской комиссии ТЭБ и ЧС.
В каких случаях могут закрывать школы? Ученикам запрещено посещать школы, если на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится больше 50% детей и работников или если в городе красная зона карантина.
Как учителей будут вакцинировать от коронавируса? Директора и учителя не могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал "Дия". Ведь они принадлежат к той категории людей, которых будут вакцинировать мобильные бригады прямо в школах.
К слову, ранее МОН уверяло, с начала учебного года COVID-19 в Украине заболели почти 25 тысяч учителей. Однако по данным педагогов, численность учителей, которые болели коронавирусом, за последние 2,5 месяца увеличилась в 4 – 5 раз, а количество смертей учителей от COVID-19 пересекло отметку в 1500 случаев.
Дело ГБР о голосовании в Раде за Шкарлета
Государственное бюро расследований вызвало на допрос 4 нардепов от "Голоса" Ярослава Железняка, Инну Совсун, Ольгу Стефанишин и Наталью Пипу. Все потому, что они являются свидетелями по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение Шкарлета.
В письме ГБР указано, что ведомство проводит расследование по статье "злоупотребление властью или служебным положением" на основании заявления депутата Инны Совсун.
К тому же, фракция "Голос" уже собрала 46 подписей нардепов для обращения в Конституционный суд относительно назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки. Сделать это планируют 5 марта. Они будут просить признать это назначение неконституционным.
Какие партии подписали инициативу:
- "Голос" – 17 голосов,
- "Европейская солидарность" – 25,
- "Батькивщина" – 1,
- внефракционные – 2,
- "За майбутнє" – 1.
Что известно о нарушениях в голосовании за Шкарлета
- 25 июня правительство назначило экс-ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
- 4 июня экс-руководительница МОН Анна Новосад обвинила Шкарлета в плагиате научных работ. Сам Шкарлет обвинения отвергает. В то же время студенты по всей стране протестовали против назначения временного главы МОН.
- А 17 декабря 2020 года Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.
- Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили нарушения во время голосования – в частности, кнопкодавство. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета засчитали, хотя самого нардепа не было в Раде.
- В январе 2021 года стало известно, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу. Но лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что видео с фактом кнопкодавства исчезло.
Рейтинг лучших вузов и школ
Рейтинг вузов
В рейтинг лучших университетов мира 2021 года, который составило агентство QS Quacquarelli Symonds, вошли 1452 вуза. В этот список попали и четыре популярных вуза из Украины.
Какие университеты Украины попали в рейтинг:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (в частности, специальности современные языки, лингвистика, математика, физика и астрономия, естественные науки, химия, компьютерные науки и информационные системы).
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (специальности – компьютерные науки и информационные системы, физика и астрономия).
- Национальный университет "Львовская политехника" (инженерные специальности в области нефти и газа, компьютерные науки и информационные системы).
- КНТУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (компьютерные науки и информационные системы).
Добавим, что Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Этот показатель необходим для совершенствования формулы распределения финансирования университетов и одобрения дальнейших решений.
Шкарлет уверяет, что сейчас все проекты приказа МОН и постановления Пенсионного фонда уже подготовлены.
Рейтинг школ
В Украине составили рейтинг лучших школ. Интересно, что в него не попала ни одна сельская школа, а лучшие школы расположены именно в областных центрах.
20 лучших школ Украины: рейтинг
- Лицей "Интеллект" в Киеве
- Русановский лицей в Киеве
- Лицей-интернат физико-математического профиля в Днепре
- Украинский физико-математический лицей КНУ им. Шевченко в Киеве
- Физико-математический лицей-интернат при ЛНУ им. Франко во Львове
- Технический лицей НТУУ от КПИ в Киеве
- Лицей №171 "Лидер" в Киеве
- Гимназия №178 в Киеве
- Естественно-научный лицей №145 в Киеве
- Лицей при Житомирской политехнике в Житомире
- Гимназия №12 в Днепре
- Лицей "Научная смена" в Киеве
- Украинская гимназия №1 в Ивано-Франковске
- Физико-математический лицей №27 в Харькове
- Украинско-Американский лицей в Днепре
- Физико-математический лицей в Черкассах
- Украинский гуманитарный лицей при КНУ им. Шевченко в Киеве
- Гимназия "Киево-Могилянский коллегиум" в Киеве
- Гимназия "Хорал" во Львове
- Лицей №142 в Киеве
Детали относительно ВНО
Обычно праздник последнего звонка традиционно проводят в конце последнего весеннего месяца, то есть, в 2021 году его организацию в основном планируют на 28 мая. Однако на эту же дату назначено ВНО по математике.
Поэтому Департамент образования и науки КГГА просит Минобразования о переносе тестирования по математике с 28 на 27 мая.
Но, по мнению образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, это нарушает права учеников, ведь отнимает у них один день на отдых или подготовку к ВНО. По его словам, последний звонок можно провести в субботу, 29 мая.
Среди педагогов продолжаются дискуссии относительно того, нужно ли переносить ВНО по математике для того, чтобы раньше провести последний звонок. Некоторые учителя считают, что последний звонок надо провести в пятницу, а дети могут сдать ВНО в четверг, ведь один день подготовки ничего не решает.
Отметим, что директор школы № 179 в Киеве Ирина Чернилевская предложила четыре сценария решения проблемы:
- Сценарий №1. УЦОКО признает ошибки и переработает весь график.
- Сценарий №2. МОН издает приказ о дополнительном рабочем дне, и последний звонок проведут в субботу.
- Сценарий №3. Праздник проводится 29 мая за "спасибо". То есть учителя выйдут в выходной, но директор даст "отгулы".
- Сценарий №4. МОН точечно меняет дату ВНО по математике с 28 на 27 мая.
Добавим, что 5 марта завершается регистрация на ВНО-2021. По состоянию на 3 марта для участия в ВНО и ГИА зарегистрировано более 260 тысяч человек.
Какие предметы выбирают для ВНО чаще всего:
- математика,
- история Украины,
- украинский язык и литература,
- география,
- английский язык,
- биология,
- украинский язык.
Добавим, что основная сессия ВНО в этом году стартует 21 мая (первое тестирование по химии) и продлится до 15 июня (последнее ВНО – по географии).
Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО
Какие университеты и специальности выбирают абитуриенты с оккупированных территорий? Поступающие с Донбасса хотят получать в Украине медицинское и юридическое образование. В то же время выпускники из оккупированного Крыма поступают на менеджмент и IТ-специальности.
Лидерами по количеству абитуриентов из оккупированного Крыма являются такие вузы:
- Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- Национальный университет "Львовская политехника".
А наиболее популярными по количеству поступающих с Донбасса являются такие вузы:
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Скандалы в школах
- Родители возмущены задачей для 4 класса о российской станции "Восток"
В рабочей тетради к учебнику по предмету "Человек и мир" для 4 класса информацию об Антарктиде подают через призму достижений российских полярников. Так, в одном из домашних заданий ученикам рассказывают историю российской станции "Восток".
"Нет ни слов, ни комментариев. МОН не в курсе, что у нас есть украинская научно-исследовательская станция имени Вернадского? Кого вы воспитываете? Граждан какой страны?", – написала мама ученика.
- В Чернигове помощник воспитателя избил 17-летнего лицеиста
На прошлой неделе воспитанника Черниговского лицея с усиленной физической подготовкой избил помощник воспитателя. Он ударил кулаком 17-летнего парня.
Через несколько дней несовершеннолетнего госпитализировали в больницу и прооперировали, удалив поврежденную селезенку. Детали инцидента – читайте здесь.
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