Школы надо оставить открытыми, так как их закрытие не способствует борьбе с коронавирусом, – ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения уверяют, что закрытие школ почти не способствует борьбе с COVID-19, поэтому учебные заведения стоит оставлять открытыми.
Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в твиттере.
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По его словам, школы не нужно закрывать. "Под наибольшим влиянием находятся дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", – подчеркнул Клюге.
Он призвал особо обращать внимание на детей и подростков при принятии решений во время пандемии коронавируса.
Ранее в ООН отмечали, что мир столкнулся с "катастрофой поколений" из-за закрытия школ во время пандемии COVID-19.
А по данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере треть школьников в мире – это 463 миллиона детей – не смогли получить доступ к дистанционному обучению после закрытия школ из-за COVID-19.
Новые исследования показали, какие стратегии могут стать ключевыми в возвращении детей в школы:
- увеличение тестирования,
- эффективное отслеживание контактов людей с положительным результатом на COVID-19,
- изоляция больных.
Специалисты из Британии обнаружили, что школы могут безопасно открываться при условии качественного отслеживания контактов.
К слову, в Украине призвали, чтобы школы, которые попали в красную зону, проводили обучение дистанционно. Однако окончательно все решают руководители школ. Так, учебные заведения в Черкассах и Ивано-Франковске начали работать с 28 октября, несмотря на красную зону.
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