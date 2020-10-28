Во Всемирной организации здравоохранения уверяют, что закрытие школ почти не способствует борьбе с COVID-19, поэтому учебные заведения стоит оставлять открытыми.

Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на своей странице в твиттере.

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По его словам, школы не нужно закрывать. "Под наибольшим влиянием находятся дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах", – подчеркнул Клюге.

Он призвал особо обращать внимание на детей и подростков при принятии решений во время пандемии коронавируса.

.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

School closures should be a measure of last resort

Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

Children/adolescents must be involved in decisions

guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/jAoB38520b — Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020

Ранее в ООН отмечали, что мир столкнулся с "катастрофой поколений" из-за закрытия школ во время пандемии COVID-19.

А по данным ЮНИСЕФ, по меньшей мере треть школьников в мире – это 463 миллиона детей – не смогли получить доступ к дистанционному обучению после закрытия школ из-за COVID-19.

Новые исследования показали, какие стратегии могут стать ключевыми в возвращении детей в школы:

увеличение тестирования,

эффективное отслеживание контактов людей с положительным результатом на COVID-19,

изоляция больных.

Специалисты из Британии обнаружили, что школы могут безопасно открываться при условии качественного отслеживания контактов.

К слову, в Украине призвали, чтобы школы, которые попали в красную зону, проводили обучение дистанционно. Однако окончательно все решают руководители школ. Так, учебные заведения в Черкассах и Ивано-Франковске начали работать с 28 октября, несмотря на красную зону.