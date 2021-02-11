Мы собрали главные новости этой недели – с 8 по 12 февраля – в сфере украинского образования. В частности, читайте о закрытии школ в разных городах Украины из-за непогоды и деталях проведения ВНО и ГИА в 2021 году.

Закрытие школ из-за непогоды

В Украине в последние дни существенно ухудшилась погода – на улице метель и около 10 градусов мороза. Поэтому в некоторых городах школы и садики эти два дня не работают.

Читайте также Учительница из Харьковщины, которая записывает для школьников рэп, стала педагогом года

Так, в Киеве объявили, что обучение в школах столицы 11 и 12 февраля будет проводиться в дистанционном режиме. Не работают даже детские сады.

По словам чиновников из КГГА, общее количество педагогов и учеников в Киеве – почти 500 тысяч человек. Поэтому, если преподаватели и школьники останутся дома, транспортная система будет серьезно разгружена. И это позволит расчистить дороги в городе.

Похожая ситуация и в Ровно. Там также 11 и 12 февраля закроют школы из-за ухудшения погодных условий. Детей взамен переведут на дистанционное обучение.

"Школьники останутся дома, но будут учиться через интернет. Детские сады будут работать в обычном режиме. Это касается только этих двух дней недели", – сказал мэр города.

Зато во Львове отметили, что школы будут открыты, но процесс обучения тоже будет проходить дистанционно. Мэр города Андрей Садовый попросил родителей оставить детей на пятницу, 12 февраля, дома.

Пока говорим только про 1 день – пятницу. Так, 12 февраля все школы, где это возможно, будут проводить обучение в онлайн режиме. Но учебные заведения будут работать,

– заявил мэр Львова.

По его словам, все школы и садики будут физически открыты и родители при необходимости смогут привести детей в учебные заведения. Там найдут, чем развлечь детей.

Добавим, что на Закарпатье в городе Берегово в детсадах введут карантин с 11 февраля по 1 марта. А все из-за скачка заболеваемости ОРВИ и COVID-19. При этом обучение во всех школах не будут приостанавливать. Также сейчас с 9 школ закрыты 3.

Как будут учиться школьники до окончания карантина

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что до конца февраля школы будут работать в условиях адаптивного карантина. В частности, учеников будут учить в смешанной форме обучения – очно и дистанционно.

Однако ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса предварительно будут продлены еще до 30 апреля. Пока неизвестно, будут ли изменения в сфере образования после 28 февраля.

К слову, правительство ослабило карантин в Украине и разрешило проведение массовых образовательных и профессиональных мероприятий.

Однако останутся некоторые ограничения – наполненность количества людей в залах должно составлять до 50% или из расчета 1 человек на 5 квадратных метров. Размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади.

Каким будет ВНО и ГИА в 2021 году

В УЦОКО прокомментировали зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, который предлагает освободить выпускников школ в 2021 году от обязательной государственной итоговой аттестации.

Так, несмотря на заявления, Украинский центр оценивания качества образования рекомендует выпускникам в этом году все же зарегистрироваться для участия в ВНО. "Это позволит без перерегистрации участников обеспечить реализацию той модели проведения ВНО в 2021 году, которую выберет государство", – заверили в УЦОКО.

Окончательное решение о ГИА в 2021 году примут только в первой половине марта. Но пока в УЦОКО советуют выпускникам выбирать перечень учебных предметов для сдачи тестов.

К слову, 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО-2021, и продлится до 5 марта включительно. В этом году ожидают более 380 тысяч участников ВНО. Как зарегистрироваться на ВНО и какие документы нужны – читайте здесь.

Как студентам колледжей и техникумов зарегистрироваться на ГИА в форме ВНО?

Если ученик профтеха, студент колледжа или техникума завершает обучение в учебном заведении, то он должен сдавать ГИА в форме ВНО. Однако, если учащийся не планирует в 2021 году поступать в ВУЗ, то при регистрации он должен указать это в соответствующих полях.

Кроме того, во время регистрации на ГИА по математике или иностранному языку, нужно выбрать уровень изучения предмета (стандарт или профильный), поскольку от этого будет зависеть сложность задач на тестировании.

В целом, ГИА в 2021 году состоит из 4 предметов:

украинского языка (обязательный предмет);

математики (обязательный предмет);

истории Украины или иностранного языка (по выбору);

истории Украины, иностранного языка, биологии, географии, физики, химии (по выбору).



Основные даты ВНО-2021 / Инфографика 24 канала / Данные УЦОКО

Как учащимся получить оценку за ГИА без тестирования

Выпускники, которые для прохождения ГИА выбрали третьим учебным предметом историю Украины, могут выбрать четвертым предметом для ГИА иностранный язык.

Для проведения ГИА учеников 11 классов по иностранному языку в форме ВНО в предметном тексте будут использоваться задания двух уровней сложности: стандарта и профильного.

Как получить результаты без сдачи ГИА по иностранному языку? Выпускникам, которые в 2020 или 2021 году получили сертификат международного языкового экзамена по иностранному языку уровня B-1, В-2 и высшего уровня, могут зачислить их как аттестацию.

А если ученики получили международный сертификат языкового экзамена уже после регистрации для прохождения ГИА по иностранному языку в форме ВНО, то они получат оценку по ГИА по иностранному языку по результатам ВНО.

В то же время ученикам, которые получат международный сертификат языкового экзамена уровня В-1, В-2 (и выше) в период с 5 марта по 25 мая, и которые будут проходить ГИА по иностранному языку в форме ВНО, в дополнение могут выставить оценку за ГИА – 12 баллов.

Скандалы в учебных заведениях

Отстранили от занятий преподавательницу Бильченко

Евгению Бильченко, которая публично раскритиковала новый закон о языке, не уволили с должности профессора Национального педагогического университета имени Драгоманова, но ее временно отстранили от занятий.

Не уволили... Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ – в порядке. Меня временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком,

– написала Бильченко.

К тому же, сейчас в университете Драгоманова создали рабочую группу для изучения публичных заявлений Бильченко в соцсетях и СМИ. По итогам их работы состоится заседание Ученого совета.

Евгения Бильченко / Фото vesti.ua

Что известно о скандале с преподавательницей Драгоманова Евгенией Бильченко – читайте здесь.

Экс-ректор погорел на Киевщине на мошеннической схеме

Офис генпрокурора разоблачил мошенническую схему, которую в Киевской области вместе с сообщниками организовал бывший ректор одного из медицинских вузов. Они студентам за 3 тысячи долларов предлагали "помощь" в сдаче экзамена КРОК.

Провернуть эти махинации ректору удалось благодаря знакомствам в Министерстве здравоохранения и государственной организации "Центр тестирования".

В Крыму учительницу выгнали из школы из-за жалоб на зарплату

В Крыму уволили учительницу английского языка Наталью Елгину, которая пожаловалась на низкую зарплату одному из так называемых "губернаторов Севастополя".

Так, на личной странице в соцсети "главаря региона" учительница написала, что за 12 часов занятий она получала около 12 тысяч рублей в месяц (это около 4,5 тысячи гривен).

Здравствуйте, уважаемый "губернатор", почему у меня зарплата в школе 12 тысяч рублей за полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе,

– написала Елгина.

После этого учительницу вызвали к руководству и уволили.

Россия выдала аккредитацию "ВУЗу", который контролируют боевики

Россия выдала аккредитацию более 10 группам специальностей и программ Донецкого национального технического университета, который контролируют боевики на оккупированных территориях.

Отметим, что ДНТУ стал пятым "ВУЗом", который получил свидетельство об аккредитации в России. До этого российская аккредитация была выдана подконтрольным так называемой "ДНР" таким вузам:

Донецкому национальному университету;

Донецкому национальному медицинскому университету имени Горького;

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры;

Донецкому национальному университету экономики и торговли имени Туган-Барановского.

Скандал с учебником по истории Украины для 8 класса

В Украине возник новый скандал из-за учебников по истории Украины для 8 класса. А все потому, что в них говорится, что Россия учредила несколько украинских городов.

"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь. А если бы Гетманщина и Запорожье привели внутреннее устройство и экономическую модель к российскому образцу, то Россия не трогала бы украинское государство!", – пересказывает суть учебника Наталья Пипа.

Депутат добавляет, что уже есть заявление Ученого совета Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины, где указано, что они противоречат здравому смыслу.

Шкарлет прокомментировал Портнова и Новинского в юракадемии Одессы

В состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошел Андрей Портнов, который был заместителем главы АП времен Януковича, и нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что все законно. Каждое учреждение высшего образования имеет автономию. А сам Шкарлет не видит в этих лицах "преступников" или "осужденных", поэтому они имеют полное право на эти должности.

"Скажите, Портнов, Новинский или еще кто-то – они осужденные, преступники, или не имеют права или имеют вещи, из-за которых запрещено законом быть в наблюдательном совете ?", – сказал Шкарлет.

Дискуссии из-за старшей профильной школы

Родителям начали поступать сообщения в школьных чатах, что учебные заведения, где учатся их дети, не будут принимать учеников в 10 – 11 классы уже с сентября 2021 года.

Однако Сергей Шкарлет считает, что это фейковая информация. Ведь, по его словам, старшая профильная школа начинает работать только с 2027 года.

"Если школа об этом сообщила, то это только ответственность руководителя этого учебного заведения", – подчеркнул Шкарлет. Министр образования добавил, что определенный эксперемент по профильности – классы могут переформатироваться.

Но это не значит, что в 10 – 11 классы не будет набора. Возможно, набор в профильные – химический, физический, математический или языковой. Но нет законодательных инициатив о запрете ребенка прийти в старшую школу,

– заявил Шкарлет.

Что делать родителям в такой ситуации? По словам главы МОН, в этом аспекте ответственность за деятельность школ несут их основатели – местные органы исполнительной власти.

"Прежде всего, можно пожаловаться в основателя школы. Возможно, стоит написать в Министерство образования и науки, а мы уже направим Государственную службу качества образования на контроль заведения", – заверил министр.

Шкарлет подытожил, что нет законодательных ограничений по обучению детей. То есть все ученики, которые хотят учиться в 10 – 11 классах, смогут это сделать.



Ученики в 10 классе / Фото shepvisnyk.com.ua

Кроме того, сейчас в соцсетях активно обсуждают мифы школьной реформы. В частности, отмечают, что не все дети смогут попасть в старшие классы и то, что лицеи будут создавать только в крупных городах.

Главные мифы о профильном школьном образовании

Миф № 1. Мест в лицеях на всех не хватит

Местные органы власти ведут учет детей и учитывают способность каждого учебного заведения. Поэтому они смогут обеспечить дополнительные классы по мере необходимости.

А если учебное заведение будут реорганизовывать или закрывать, то ученикам обеспечат возможность обучения на соответствующем уровне. Поэтому, места в лицеях хватит всем желающим школьникам.

Миф № 2. Лицеи будут далеко от дома

Сейчас в Украине продолжается реформа деинституализации, благодаря которой будет создано достаточное количество лицеев, чтобы детям не приходилось расставаться с близкими. Это сбалансирует соотношение надлежащего качества образования и территориальной доступности.

Миф № 3. В лицей трудно будет добраться

Органы местного самоуправления за бюджетные средства должны обеспечить подвоз учеников к учебному заведению, а после окончания уроков – домой.

Миф № 4. В городах с населением до 50 тысяч лицеев не будет

Лицей можно будет создать, но его основателем будет не местная община, а областной совет. Он будет принимать решение о целесообразности открытия лицея.

В МОН отметили, что решение о создании лицеев будут принимать областные и городские советы населенных пунктов, а также все органы местного самоуправления с численностью менее 50 тысяч жителей.

Миф № 5. Ученикам из лицеев, которые будут приезжать из других городов и сел, придется снимать жилье

Законом предусмотрено создание и содержание пансионов. Ученики смогут при необходимости оставаться в них. То есть ученики будут иметь право выбора и сами будут выбирать удобный для себя вариант.

Миф № 6. После гимназии сложно будет поступить в лицей

Впоследствии определят четкие правила зачисления учащихся в учреждения образования, и они будут едины для всей страны. Конкурс в лицей будут проводить только в том случае, если количество поданных заявлений о приеме превысит общее количество свободных мест.

Кроме того, с 2027 года в лицей можно будет поступить по результатам ВНО для учащихся, окончивших 9 класс.

Миф № 7: Большинство школ уже с 2021 года перестанет принимать учеников в старшие классы

В Минобразования объяснили, что на самом деле всех учеников, которые захотят после 9 классов продолжить обучение в школе, будут причислять к 10 классам. То есть, для детей, которые сейчас переходят к 10-11 классы, ничего не меняется.