Журналисты 24 канала собрали для читателей самые интересные и важные события в сфере украинского образования, которые произошли на этой неделе – с 7 по 11 сентября 2020 года.

Закрытие школ из-за коронавируса

В Киевской области уже 14 школ полностью или частично перешли на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 у учеников или учителей. Всего на дистанционном обучении находятся более полутора тысячи детей в области.

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В частности, в городе Васильков закрыли на карантин школу №1 и №2, а также киевский лицей №240 "Социум".

В то же время во Львовской области три школы перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса:

учебное заведение в городе Ходоров Жидачевского района;

лицей в селе Козёва Сколевского района;

школу в селе Великоселки Каменка-Бугского района.

Также отдельные классы в трех школах Львова перевели на дистанционное обучение в связи с больными COVID-19.

К тому же, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас из более 190 тысяч классов на карантин ушли 145 классов из-за обнаружения COVID-19 у учеников.

Больше о том, какие школы перешли на самоизоляцию – читайте по ссылке.

К слову, несмотря на запрет работать в "красной" зоне школы и садики Тернополя продолжают обучение. Поэтому сотрудники полиции начали составлять протоколы на руководителей заведений о нарушении карантина.

Также с 8 сентября Чертковский городской совет получил письмо от районного отдела полиции с требованием закрыть садики. Заведения не будут работать до 21 сентября.

А городская власть Ивано-Франковска приняла решение вернуть детей в школы и садики, несмотря на решение центральной власти. Там ученики с 14 сентября будут ходить в учебные заведения.

Также в правительстве предлагают внести изменения в закон "О полном общем среднем образовании", чтобы узаконить дистанционную форму обучения. Онлайн-обучение можно будет проводить при определенных обстоятельствах, которые делают невозможным посещение учебных заведений.

Скандалы в учебных заведениях

Преподавательница унижала студента

В Киеве преподавательница физкультуры из Колледжа информационных систем и технологий во время занятий унижала и кричала на 16-летнего студента. Женщина употребляла нецензурную лексику и даже угрожала парню, который вежливо пытался ответить преподавательнице.

"Ты вообще как, с мозгами дружишь или нет?.. Ты не успел переступить порог, а у тебя уже словарный понос... Ребята, не заставляйте меня применять крайние меры", – так со студентом говорила педагог. Видео можно посмотреть здесь.

Скандал с питанием в школах Киева

В школах Киева детей кормят специальными ланч-боксами, однако их состав возмутил многих родителей. Там довольно мало продуктов, и они не слишком полезны для малышей.

Так, киевлянка рассказала, что дети получили на завтрак два кусочка сыра, маленькую булочку, яблоко, сливу, кусочек несвежего банана и сок.

Зато в МОН ответили, что это вынужденные действия на период, пока в стране действует карантин, на самом деле такие боксы – не замена полноценному питанию.

А впоследствии школьные столовые города обнародовали фото и видео, которые показывают, чем на самом деле кормят учеников.

Ученика затравили из-за коронавируса, которого у него не было

В Полтаве ученика 8-го класса затравили из-за того, что у него якобы коронавирус, хотя на самом деле у ребенка просто аллергия на маски. После этого в школе, по словам мамы, начали настраивать детей против ее сына. Завуч школы сказал, чтобы все отошли от него, из-за того, что он в зоне риска.

И хотя у мальчика даже не было температуры, директор заведения на следующее утро не пустила его в школу. Она сказала, что ее ничего не интересует, и чтобы ребенок шел домой. Больше об этом – читайте по ссылке.

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Обучение в условиях пандемии

Директора школы могут посадить в тюрьму из-за нарушения карантина. В частности, руководителя учебного заведения может ожидать ограничение свободы на срок до трех лет, если несоблюдение карантина приведет к смерти или тяжелым последствиям для ученика.

Что делать родителям, если их заставляют покупать маски для ребенка в школу?

В.и.о. министра МОН Сергей Шкарлет уверяет, что родители не должны покупать детям маски в школу, ведь это должны были закупить учредители учебных заведений. Он считает, что если родителей заставляют покупать маски детям, то им стоит обращаться на горячую линию МОН.

Зато образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заверил, что все, что касается помещения, оборудования и учителей – обеспечивает учредитель (местный совет). Но то, что касается персонального пользования детей (портфель, карандаши, ручки, маски), это должны покупать родители.

Что делать, если у ученика обнаружили коронавирус?

Образовательный омбудсмен ответил, что в случае, если ученик заразится коронавирусом, то, по правилам, весь класс должен пойти на двухнедельную самоизоляцию. Поскольку дети контактировали с больным.

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Будут ли тестировать учителей, у которых есть подозрение на COVID-19?

Сергей Горбачев заверил, что школам пока не совсем понятно, как и за чьи средства делать тест на коронавирус учителям, если есть подозрение на инфицирование. "Это не прописано, то есть нет обязанности делать тест... Но было бы правильно проводить тестирование за государственный счет", – заявил он.

Каникулы в школе

В.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что школы могут сами выбирать, когда устраивать каникулы, однако в целом их должно быть не менее 30 дней за учебный год.

Ранее уже отмечали, что школы могут пойти на карантин во время проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Когда в школе будут каникулы:

Осенние каникулы: с 26 октября по 1 ноября включительно.

Зимние каникулы: с 25 декабря по 10 января включительно.

Весенние каникулы: с 22 марта по 28 марта включительно.

Летние каникулы: с 1 июня по 31 августа включительно.

Новости в высшем образовании

Правительство приняло решение, что студенты с оккупированных территорий Украины смогут начать обучение в высших учебных заведениях без прохождения тестирования на COVID-19 и обязательной 14-дневной самоизоляции.

Кроме того, Кабмин утвердил новый список об обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании. Больше об этом – читайте здесь.

Также интересно, что в Кривом Роге, что на Днепропетровщине, на карантин закрыли весь вуз – Государственный университет экономики и технологий. А все из-за того, что у одного из студентов обнаружили коронавирус. Теперь учебное заведение будет закрытым минимум до 22 сентября.