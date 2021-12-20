Закрыть недостаток специалистов: ведущие айтишники будут учить студентов работать на практике

Для студентов государственных учреждений высшего образования должны ввести новую образовательную программу по ИТ-предпринимательству. "Создание и развитие ИТ-продуктов" планируют запустить в 2022 году.

Участие в пилотном проекте примут более 50 украинских университетов. Это часть масштабной образовательной инициативы, которую разработала общественная организация Product IT Foundation for Education.

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К разработке этой инициативы присоединились продуктовая IT-компания Genesis, представители фонда Horizon Capital и Киевская школа экономики.

Мы верим, что эти знания и навыки реально необходимы каждому студенту в этой стране для того, чтобы создавать новые цифровые продукты. Это может сгенерировать как дополнительное развитие экономики в нашей стране, так и дать толчок ИТ-индустрии. Илья Бачурин Глава Product IT Foundation for Education

По его словам, хоть университеты дают студентам фундаментальные знания, бизнес имеет что добавить. Речь идет о менторстве и лучших практиках.

Минцифры работает над развитием ИТ

Одним из партнеров проекта выступило также Министерство цифровой трансформации Украины. Уже продолжаются переговоры по размещению учебного курса на платформе "Дия. Цифровое образование".

Это дополнительно даст толчок для его популяризации. В Минцифре также работают над созданием дополнительных стимулов от государства, которые увеличат долю IT в ВВП страны до 10%. Поэтому каждая такая инициатива от частного бизнеса приветствуется.

Именно таким курсом мы сможем закрыть нехватку специалистов, которая сейчас существует. Мы проводили исследования и видели, что прогрессивных программ в университетах мало – до 10 по искусственному интеллекту, интернету данных и интернету вещей. Диана Ракус Менеджер Министерства цифровой трансформации

Курсы, отвечающие рыночным запросам

В Министерстве образования и науки уверяют, что работают над тем, чтобы высшее образование давало знания и навыки, которые отвечают запросам рынка труда. Поэтому к новейшим курсам будут иметь доступ студенты профильных вузов и не только.

Пилотный проект запустят на базе 6 университетов. В частности в Киевском национальном экономическом университете и Одесской юридической академии.

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"Мы нашли эти предприятия и национальные компании, которые стремятся предоставить свою экспертность и знания, чтобы качество образования в Украине только росла", – сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

Авторы инициативы надеются, что в течение 5 лет курсы по созданию IT-продуктов пройдут около 60 тысяч студентов. Это поможет сгенерировать в государственный бюджет дополнительно до 70 миллиардов гривен.