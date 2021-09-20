Из-за такого заявления МОН родители, ученики и учителя в соцсетях в течение последней недели беспокоятся, что школы закроют уже с понедельника, 20 сентября. Однако на данный момент большинство из них до сих пор работает, закрываются лишь единицы из-за больных COVID-19.

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Уже в ближайшие дни будет заседать правительственная комиссия, на которой должны объявить о дате введения желтой зоны эпидемической опасности. Поэтому усиление карантина возможно только после решения комиссии.

Закроют ли школы из-за невакцинированных учителей

Если Украина перейдет в желтую зону, то школы, которые не выполнили требования о 80% вакцинированных, могут закрыть. На сегодня таких школ тысячи, ведь только в части учебных заведений прививки сделали достаточно учителей.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет призывает педагогов не затягивать с прививкой. Однако в ответ под его постом в фейсбуке появились сотни возмущенных комментариев.

Что говорят родители и учителя о требовании МОН касательно работы школ:

"Как вакцинированный учитель защитит детей, у которых родители не вакцинированы?"

"Концерты, курорты, ночные клубы – не запрещают, а вот в школу ходить нельзя. Стоит взглянуть на очередь в "Макдональдс".

"А детей и их родителей тоже будут проверять, вакцинированы ли? Как их – невакцинированных – допустят к учебе?"

"Все сводится к учителю. Давайте принимать в школу детей, чьи родители вакцинированы. Я – учитель, вакцинированная, но гарантий никаких. Впечатление, что родителей настраивают против учителей".

"Ни министр здравоохранения, ни семейный врач не несут ответственности за последствия вакцинации. Почему муштруют, шантажируют невыплатами зарплат, отстранением от работы учителей и воспитателей. Это грубое нарушение конституционных прав человека".

Директор одной из школ Киевской области анонимно рассказала, что управление образования очень настойчиво убеждает педагогов вакцинироваться.

Ежедневно мы сообщаем, сколько у нас вакцинированных учителей и что мы для этого делаем. В нашей школе вакцинированы 50% учителей. Когда я спрашиваю коллег, вакцинированы ли они, мне в глаза говорят, что не будут делать прививки и никто не заставит,

– признается она.

Некоторые собеседники добавляют, что руководство садиков и школ предупреждает, что педагогам могут не выплачивать зарплату или платить только часть.

Норма правительства о 80%: не только вакцинированные

Требование о 80% вакцинированных работников касается не только школ, вузов и детсадов, но и многих других заведений. Прежде всего, учитываются вакцинированные работники двумя или хотя бы одной дозой.

Также, COVID-сертификат может содержать следующие данные:

отрицательный ПЦР-результат тестирования (но срок его действия составит всего трое суток)

выздоровление лица указанной болезни (будет действовать только 180 дней).

Добавим, что для работы школ в красной зоне необходимо, чтобы COVID-сертификаты имели 100% работников.

Если школы и садики закроют

Сейчас точной цифры, сколько школ из 14 тысяч в Украине будут закрыты, нет. У педагогов еще есть время для вакцинации, пока желтую зону не будут вводить.

Кроме того, МОН пока не дало официального разъяснения о том, как будет происходить обучение. Однако руководитель директората дошкольного и школьного образования МОН Владимир Божинский отметил, что ученики и студенты будут учиться дистанционно или будет применяться смешанная форма обучения.

Статистика и динамика вакцинации педагогов

Чтобы стимулировать вакцинацию педагогов, Минздрав поощряет школы возможностью получить компьютеры и другую технику. Однако этот стимул не очень действенный.

Министерство здравоохранения дало свежую статистику вакцинированных педагогов. Так, по состоянию на 19 сентября из 1 миллиона 370 тысяч работников образования (преподавателей вузов, учителей школ, профтехучилищ, воспитателей садиков, а также технического персонала) одной дозой вакцинировалась почти половина – 48%. Полностью же вакцинировались двумя дозами всего 37%.

Как показывает статистика, эти показатели почти не отличаются от ситуации неделю назад. 12 сентября, за день до принятия правительственного постановления с предупреждением о закрытии школ, Минздрав сообщал о 47% вакцинированных одной дозой педагогов и 36% двумя.

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Самый высокий уровень вакцинации – более 60% по крайней мере одной дозой – в Киевской, Луганской, Полтавской и Сумской областях.

Самый низкий – менее 40% одной дозой – в Одесской, Ровненской, Запорожской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях и в Киеве. В Одесской области двумя дозами были вакцинированы 21%, в Киеве – 33% педагогов.

К слову, глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что контролировать вакцинацию персонала украинских школ будут несколько государственных структур. Они будут выявлять нарушения, за которые впоследствии персонал будет нести административную ответственность. Детали – в статье.