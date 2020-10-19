В Верховной Раде заявили, что начальную школу и детские сады с ноября точно закрывать не будут, даже при самом плохом сценарии.

Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздрава, рассказал председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Сергей Бабак изданию "РБК-Украина".

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Он считает, что эти дети не могут заниматься дистанционно, потому что у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать", – заявил он.

Бабак подчеркнул, что дети вернутся в школу, если эпидемическая ситуация будет это позволять. В противном случае – они будут временно обучаться дистанционно. "Все будет на уровне рекомендаций от правительства в зависимости о "карантинных" зон. Дальше решение будет за местной властью", – добавил нардеп.

Кроме того, Бабак прокомментировал, почему в Украине продлили школьные каникулы с 15 по 30 октября. Хотя в предыдущие годы осенние каникулы длились всего неделю.

По его словам, в этом году ситуация изменилась из-за двух причин:

первая – это резкий всплеск коронавируса в Украине;

вторая – выборы, которые должны состояться 25 октября.

Нардеп добавил, что необходимость преждевременных каникул была нужна, чтобы предотвратить распространение инфекции. А также этому способствовали выборы, ведь во многих школах расположены избирательные участки. А для их безопасной подготовки, решили начать каникулы раньше.

К слову, с 19 октября в Украине начнет действовать новое разделение регионов на уровне эпидемиологической опасности. Так, немало новых городов и регионов оказались в красной зоне. Как там будут учить учеников и пойдут ли дети на каникулы – читайте в материале.