В школах фиксируют многочисленные случаи заболевания COVID-19 как среди учеников, так и среди педагогов. Дети переносят болезнь, как правило, легко. Чего нельзя сказать о многих педагогах и старших родственниках школьников.

Есть ли потребность снова полностью переходить на дистанционное обучение и как максимально защитить себя, если вы педагог, ученик или родители школьника – в материале сайта 24 канала.

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Что говорят в правительстве?

С 16 ноября в ряде регионов Украины возобновили очное обучение в школах. Однако теперь с учетом новых карантинных требований по посещению заведений.

Так, согласно обновленному 11 ноября положению постановления Кабмина №1100, ограничение по количеству лиц в группе до 20 не касается школ. Так же как и садиков, учреждений внешкольного и художественного образования. Здесь в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 находится более 50% учащихся и персонала заведения, все переводятся на дистанционное обучение.

Однако по всей Украине ситуация разная. Окончательное решение относительно того, стоит ли переводить школу на дистанционное обучение, в большинстве случаев принимают непосредственно руководители заведений.



Заведение переходит на "дистанционку", когда более 50% учеников и учителей на самоизоляции / Фото Getty Images

В то же время в МОН администрациям школ рекомендуют организовать процесс таким образом, чтобы ученики и педагоги меньше контактировали между собой: изменить продолжительность перерывов, время начала и завершения занятий и тому подобное. Также следует организовывать регулярную уборку и дезинфекцию предметов общего потребления и, на период карантина, не пропускать в помещения тех, кто не является участником образовательного процесса.

Правительство выделило почти 540 миллионов гривен на обеспечение школ дезинфекционными средствами. На это местные советы также могут использовать остатки средств образовательной субвенции. Дополнительные 38 миллионов гривен государство выделило и на обеспечение средствами индивидуальной защиты школ Киева.

Как сейчас учатся в школах?

В тех заведениях, которые не переведены на дистанционную форму обучения, сегодня – смешанный формат. То есть, как правило, классы, где кто-то заболел, уроки посещают дистанционно. Другие – в школе.

Приведем пример одной из школ Киева, где учится более тысячи учеников. Соответственно, классы по 30 детей здесь – норма. Заведение перевели на дистанционное обучение, когда заболели почти 20 учителей. Когда же педагоги начали выздоравливать, вернули смешанную форму образовательного процесса. Сейчас бывают ситуации, когда в день из 6-7 уроков в школе учитель проводит только один, остальные – дистанционно.

В другом учебном заведении столицы COVID-19 фактически одновременно заболели 15 учителей младшей школы – все 1-4 классы, по решению администрации, перевели на дистанционное обучение.

Стоит отметить, что те учителя, которые работают, вынуждены, кроме проведения своих уроков, выходить и на замены – вместо коллег, которые болеют. То есть нагрузка на работников возрастает в разы.

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Нужно учесть и несколько нюансов относительно количества заболевших учеников и, соответственно, перевода на дистанционное обучение их классов. Так, не всем школьникам делают тесты. В большинстве случаев дети болеют в легкой форме, так что родители либо не считают необходимым тратить на это деньги, или же просто убеждены: это – обычная простуда.

Соответственно, эти случаи "не засчитываются" в указанные 50% (чтобы "закрыть" заведение), к тому же – класс нельзя перевести на самоизоляцию, поскольку COVID-19 ученика не является подтвержденным. Одноклассники больного, которые близко контактировали с ним, продолжают ходить в школу. Педагоги также на самоизоляцию не идут.

Оплата тестов, лечения и труда педагогов на самоизоляции

Что касается тестирования и лечения педагогов, сегодня они оплачивают это из собственных карманов. При сложном течении болезни у кого-то из коллег коллектив собирает деньги лично.

Здесь следует упомянуть, что в сентябре МОН подписало меморандум о сотрудничестве со страховыми компаниями, чтобы обеспечить добровольное страхование здоровья для учителей, в частности от СОVID-19. Сайт 24 канала направил запрос в Министерство образования, чтобы получить более подробную информацию по этому поводу. Сейчас ожидаем ответ.

Как отметил в комментарии сайту 24 канала глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, в столице уже разрабатывается единый стандарт для социальной сферы, в том числе и для учителей, которые обязательно должны проходить ПЦР-исследование. То есть все учителя Киева, которые заболели COVID-19, будут проходить тестирование за счет государства и получать результат в течение 24 часов. Соответствующее решение в столице должны принять до конца недели.



В Киеве будут бесплатно тестировать педагогов / Фото Getty Images

Относительно оплаты труда педагогов на самоизоляции, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что она составляет 50% от средней заработной платы. Одновременная оплата самоизоляции и дистанционной работы – невозможна. Хотя есть немало случаев, когда учителя, находясь дома, продолжают проводить уроки дистанционно. Так же, как и во время легкого течения болезни.

То есть, педагогическим работникам, которые пошли на самоизоляцию и продолжают осуществлять свои должностные обязанности, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50%. Фактически, такая практика лишает учителей половины заработной платы,

– отметил омбудсмен.

Это нарушает права учителей на получение оплаты за выполненную ими работу, поскольку законом не предусмотрены одновременно выплаты больничных и оплата дистанционной работы на самоизоляции.

Однако Сергей Горбачев поясняет: в случае, если педагог в состоянии работать, он может согласовать это с руководством учреждения и не оформлять больничный. Тогда он получит оплату в полном объеме. Но, в случае проявления признаков болезни стоит связаться с семейным врачом, оформить листок нетрудоспособности и сообщить об этом директору.

Есть ли необходимость переводить школы на дистанционное обучение?

Многие учителя и родители отмечают, что школы необходимо закрыть, поскольку учителя и дети уже массово болеют, а школа – идеальное место для распространения инфекции. Зато специалисты – другого мнения.

Доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко в комментарии сайту 24 канала отметила: закрывать школы не стоит.

Дети болеют легко: бессимптомно или малосимптомно. И, как правило, заражаются от взрослых. Поэтому, если бы учителя в масках проводили уроки, а почему-то не все придерживаются этих мер, то, возможно, вообще проблем бы не было,

– пояснила эксперт.

МОН также рекомендует педагогам использовать во время уроков маски и щитки. Однако Алла Мироненко отмечает: от щитка – не очень большая польза, это уже было доказано. А вот маска нужна. Насчет респираторов – это может быть еще лучшей защитой, но в нем трудно дышать долго. Поэтому можно поочередно использовать маску, которая плотно прилегает к лицу, и респиратор.

Конечно, нельзя исключать опасности того, что школьник принесет вирус в семью. Поэтому в случае, если у ребенка появились симптомы заболевания, единственный выход – придерживаться масочного режима и дома.

Специалисты убеждены: закрывать школы не нужно / Фото Unsplash

В Киеве, например, переводить все школы на дистанционное обучение не собираются. Об этом ранее говорил мэр города Виталий Кличко, ссылаясь на выводы специалистов ВОЗ относительно того, что закрытие школ кардинально не влияет на борьбу с распространением вируса. И эта позиция власти остается неизменной, отметил Олег Рубан.

По его словам, процент посетителей садов и школ, которые по состоянию на сегодня заболели COVID-19, в столице – очень низкий. Кроме того, сейчас "учитель и администрация школы обладает лучшими знаниями по эпидемиологии, чем врач-эпидемиолог, который учился в вузе". Речь идет о том, что при первых признаках заболевания в учреждениях сразу проводятся все необходимые меры по изоляции, самоизоляции и тому подобное.

Люди до 20 лет переносят это заболевание бессимптомно, бесклинически и благодаря населению до 20 лет в стране сформируется тот коллективный иммунитет к COVID-19,

– объясняет одну из причин не закрывать заведения Олег Рубан.

По состоянию на 16 ноября в Киеве на карантин закрыты 7 школ – из-за случаев заболевания среди учителей. Всего на дистанционном обучении находится 646 классов в 194 школах. Всего в Киеве болеют COVID-19 615 учеников и 486 учителей.