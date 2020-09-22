Министерство образования и науки Украины разработало законопроект об образовании взрослых, который должен обеспечить права взрослых на обучение с учетом личностных потребностей и запросов рынка труда.

Проект закона Об образовании взрослых открыт для общественного обсуждения, все предложения можно присылать до 8 октября 2020 года, передает пресс-служба МОН.

Интересно МОН разработало законопроект Об образовании для взрослых: что он предусматривает

Исполнительный директор ГС "Украинская ассоциация образования взрослых" Никита Андреев назвал основные причины, почему такой закон нужно принять:

Украина не имеет законодательного обеспечения развития образования взрослых.

Образование взрослых является частью образования в течение жизни.

Этот закон откроет рынок образовательных услуг.

Нужна демонополизация, прежде всего рынка повышения квалификации.

Положения законопроекта Об образовании взрослых

Согласно Закону Украины "Об образовании", составляющими образования взрослых являются:

последипломное образование;

профессиональное обучение работников;

курсы переподготовки или повышения квалификации;

непрерывное профессиональное развитие;

получение высшего образования на базе полученной ранее образовательной степени по другой специальности;

стажировка;

информальное образование (самообразование);

формальное образование.

Образование взрослых может осуществляться как очно, так и дистанционно или смешанно. В частности, это могут быть курсы, семинары, тренинги, практикумы, мастер-классы, консультации и тому подобное.

По каким программам будет предоставляться образование взрослым

Проект закона выделяет пять типов программ, по которым взрослым может предоставляться образование:

образовательные программы последипломного образования или повышения квалификации (для профессиональной деятельности определенного вида);

программы неформального образования (ориентирован на потребности и интересы взрослых лиц);

программы формального образования (программы из школы, профессионального (профессионально-технического), профессионального, высшего образования);

индивидуальные образовательные и самообразовательные программы;

публично признанные программы образования взрослых.

Как будет поощряться образование взрослых?

Законопроект предусматривает несколько средств поощрения работодателей инвестировать в профессиональное развитие работников. Среди таких средств, в частности:

предоставление льгот при налогообложении в случае обеспечения работодателями рабочих мест для обучения взрослых;

снижение суммы налогов на величину понесенных расходов на обучение работников;

предоставление на льготных условиях краткосрочных и долгосрочных кредитов для организации профессионального обучения работников, приобретения учебного оборудования;

предоставление субсидий, грантов для покрытия расходов работодателей на участие в программах обучения на рабочих местах;

предоставление субсидий, грантов работодателям на обучение принятых на работу взрослых лиц без навыков;

возмещение затрат работодателя на выплату заработной платы работнику на период его обучения (оплачиваемого отпуска);

внедрение механизмов замещения работников, временно покидающих рабочее место в связи с обучением.

Отметим, что закон предусматривает возможность создания центров образования взрослых.