Законопроект об образовании для взрослых: основные положения и детали
Министерство образования и науки Украины разработало законопроект об образовании взрослых, который должен обеспечить права взрослых на обучение с учетом личностных потребностей и запросов рынка труда.
Проект закона Об образовании взрослых открыт для общественного обсуждения, все предложения можно присылать до 8 октября 2020 года, передает пресс-служба МОН.
Интересно МОН разработало законопроект Об образовании для взрослых: что он предусматривает
Исполнительный директор ГС "Украинская ассоциация образования взрослых" Никита Андреев назвал основные причины, почему такой закон нужно принять:
- Украина не имеет законодательного обеспечения развития образования взрослых.
- Образование взрослых является частью образования в течение жизни.
- Этот закон откроет рынок образовательных услуг.
- Нужна демонополизация, прежде всего рынка повышения квалификации.
Положения законопроекта Об образовании взрослых
Согласно Закону Украины "Об образовании", составляющими образования взрослых являются:
- последипломное образование;
- профессиональное обучение работников;
- курсы переподготовки или повышения квалификации;
- непрерывное профессиональное развитие;
- получение высшего образования на базе полученной ранее образовательной степени по другой специальности;
- стажировка;
- информальное образование (самообразование);
- формальное образование.
Образование взрослых может осуществляться как очно, так и дистанционно или смешанно. В частности, это могут быть курсы, семинары, тренинги, практикумы, мастер-классы, консультации и тому подобное.
По каким программам будет предоставляться образование взрослым
Проект закона выделяет пять типов программ, по которым взрослым может предоставляться образование:
- образовательные программы последипломного образования или повышения квалификации (для профессиональной деятельности определенного вида);
- программы неформального образования (ориентирован на потребности и интересы взрослых лиц);
- программы формального образования (программы из школы, профессионального (профессионально-технического), профессионального, высшего образования);
- индивидуальные образовательные и самообразовательные программы;
- публично признанные программы образования взрослых.
Как будет поощряться образование взрослых?
Законопроект предусматривает несколько средств поощрения работодателей инвестировать в профессиональное развитие работников. Среди таких средств, в частности:
- предоставление льгот при налогообложении в случае обеспечения работодателями рабочих мест для обучения взрослых;
- снижение суммы налогов на величину понесенных расходов на обучение работников;
- предоставление на льготных условиях краткосрочных и долгосрочных кредитов для организации профессионального обучения работников, приобретения учебного оборудования;
- предоставление субсидий, грантов для покрытия расходов работодателей на участие в программах обучения на рабочих местах;
- предоставление субсидий, грантов работодателям на обучение принятых на работу взрослых лиц без навыков;
- возмещение затрат работодателя на выплату заработной платы работнику на период его обучения (оплачиваемого отпуска);
- внедрение механизмов замещения работников, временно покидающих рабочее место в связи с обучением.
Отметим, что закон предусматривает возможность создания центров образования взрослых.
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