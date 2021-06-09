Законопроект №3515 сужает права педагогов в части об оплате труда, – Профсоюз

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3515, который должен изменить закон об образовании в части о зарплате педагогов. Профсоюз работников образования считает, что этот документ значительно сужает права учителей.

С этим Профсоюз работников образования и науки обратился в партламентский комитет по вопросам образования.

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Законопроект № 3515 был принят 2 июня 2021 года в первом чтении. В нем предлагается установить размер ставки учителя самой низкой квалификационной категории на уровне четырех минимальных зарплат.

То есть зарплата педагога в предлагаемом законопроекте выше, чем сегодняшняя. Ведь действующий закон предусматривает минимальную зарплату учителя на уровне трех минимальных зарплат уже с 2023 года.

В то же время, в этом году зарплата педагога должна постепенно возрастать до четырех прожиточных минимумов. Однако сейчас учителям не выплачивают и такой оклад, ведь правительство во второй раз отложило действие постановления.

Поэтому Профсоюз выступает против внесения изменений в статью, так как считает, что они сужают права педагогических и научно-педагогических работников на уровень оплаты труда, а это запрещено Конституцией Украины.

Норма статьи об установлении размера должностного оклада педагога самой низкой квалификационной категории в размере 3 минимальных заработных плат стала компромиссом,

– говорят в профсоюзе.

В частности, это был компромисс вместо государственной гарантии об установлении среднего размера должностных окладов учителей на уровне средней зарплаты, против отмены которой выступили более 640 тысяч педагогов в 2017 году.

Поэтому педагоги хотят сохранить норму об установлении должностного оклада педагога низкой квалификационной категории в размере 3 минимальных заработных плат.

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В Профсоюзе добавляют, что введение антиконституционных норм в проект закона №3515 приведет к:

стремительному обнищанию населения страны,

снижению уровня социальной защиты всех слоев населения в результате дискриминации педагогов.

К слову, во многих общинах учителя недополучают положенную им заработную плату. В частности, эта проблема коснулась педагогов во Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях. Почему учителя получают неполную зарплату и как это изменить – читайте в статье.