Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев подчеркнул, что добровольные благотворительные взносы родителей могут поступать только на официальные спецсчета школ.

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Однако 90% украинских школ, по его словам, их не имеют.

Горбачев добавил, что вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока не урегулирован.

Школьный дежурный может надеяться только на сознание и адекватность родителей, которые пришли за своим ребенком. И проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена законодательством,

– заявил омбудсмен.

Сергей Горбачев, который раньше сам работал директором школы, говорит, что иногда родители просто игнорируют требования дежурных представиться и объяснить цель своего визита.

Могут ли школы собирать деньги с родителей на охрану

Образовательный омбудсмен отметил, что, согласно закону, договор на охрану школы может заключить только районное управление образования, в подчинении которого находится школа.

Сбор денег школой с родителей на видеонаблюдение или охрану является нарушением закона. Такой вариант абсолютно незаконный, абсолютно коррупционный, который подставляет очень многих людей,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, это когда так называемые "родительские комитеты", которые вообще-то отменены, заключают какие-то договоры с организациями об охране. Но это на самом деле совершенно ничтожные договоры.

Горбачев добавил, что такие "родительские комитеты" не имеют никакого юридического статуса, а значит, непонятно, кто будет отвечать в случае неправомерных действий охраны школы.

В то же время за все, что происходит в школе, отвечает только руководитель учебного заведения.

К слову, 11 мая, в одной из школ в Казани произошла смертельная стрельба. В результате погибли 9 человек, еще более 20 – пострадали. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, которого недавно отчислили из колледжа.