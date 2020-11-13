Вузы Украины с 15 октября по 15 ноября обучали студентов дистанционно. Уже с 16 ноября этот срок истекает. Итак, как Минобразования рекомендует обучать в высших учебных заведениях – читайте в материале.

С понедельника, 16 ноября, обучение в вузах и заведение предвысшего образования Министерство образования и науки рекомендует провести по смешанной форме. Об этом говорится в письме МОН руководителям таких учебных заведений.

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В частности, советуют создать соответствующий график обучения и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учреждении образования. Обучение может быть очное (если так решит учебное заведение) однако МОН просит выбрать смешанную или дистанционную форму.

Также руководителям вузов должны учитывать положения постановления правительства от 11 ноября о введении карантина. Ведь теперь запрещается посещать учебные заведения группами более 20 человек, кроме садиков и школ.

Еще раньше МОН предоставило рекомендации для высших учебных заведений, что делать в случае обнаружения симптомов коронавируса у студентов, преподавателей или сотрудников вуза. Больше об этом – читайте здесь.



Рекомендации для безопасности студентов в общежитиях / Инфографика МЗ

Добавим, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко решил продолжить обучение в онлайн-форме до конца этого семестра – 31 декабря 2020 года. Зимняя сессия в этом году тоже будет проходить в онлайн-режиме.