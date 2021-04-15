Этот документ позволяет выпускнику школы, студенту колледжа или ПТУ самостоятельно решать, проходить ли ГИА в форме ВНО в этом году.
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То есть те лица, которые решили проходить ВНО, смогут также самостоятельно решить, получать ли оценку за ГИА в форме ВНО.
Что изменилось для выпускников
В Украинском центре оценивания качества образования рассказали на примере нескольких ситуаций, что именно изменится для учеников 11 класса из-за отмены ГИА.
Ситуация №1: Ученица хочет сдавать ГИА в форме ВНО
Выпускница школы Мария планирует поступать в вуз. Она убеждена в том, что получит высокие результаты на ВНО, поэтому будет проходить все тестирования, на которые зарегистрировалась.
Поэтому, она может обратиться в школу с просьбой выставить ее оценки по ГИА в форме ВНО в дополнение к свидетельству о полном общем среднем образовании.
Ситуация №2: Ученик не хочет сдавать ГИА
Студент колледжа Петр также планирует поступать в учреждение высшего образования, но не хочет, чтобы его результаты ГИА в форме ВНО были выставлены в его свидетельство о полном общем среднем образовании.
Поэтому он может принять участие в ВНО, но попросить не выставлять его результаты ГИА в форме ВНО в свидетельство. В таком случае в документе об образовании Петра будет запись о том, что он освобожден от прохождения ГИА в форме ВНО.
Ситуация №3: Ученица не хочет сдавать ни ГИА, ни ВНО
Выпускница лицея Анна в этом году не планирует поступать в вуз, поэтому зарегистрировалась на ВНО только для прохождения ГИА.
Поэтому, если она не против иметь запись "освобождена от сдачи ГИА" в свидетельстве о полном общем среднем образовании, то может не приходить сдавать тестирование.
Ситуация №4: Ученик хочет поступать в иностранный вуз
Выпускник гимназии Павел планирует поступать в зарубежное учреждение высшего образования, в котором поступающих просят предоставить и результаты ВНО, и свидетельство о полном общем среднем образовании с результатами ГИА.
Поэтому он должен сдать все тестирования ВНО и инициировать внесение результатов ГИА в свой документ об образовании.
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Следовательно, выпускников освободили от обязательной ГИА, однако они могут сдать государственную итоговую аттестацию по желанию.
Ведь закон предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть 3 варианта:
- с помощью годового оценивания;
- через государственную итоговую аттестацию;
- через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.
Заметим, выпускников решили освободить от ГИА, чтобы уменьшить риски заболевания коронавирусом.
К слову, ранее от прохождения ГИА освободили учеников 4 и 9 классов. Так, в соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от тестирования, сделают запись "освобожден(а)".
Сергей Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться в школах очно.