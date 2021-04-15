Этот документ позволяет выпускнику школы, студенту колледжа или ПТУ самостоятельно решать, проходить ли ГИА в форме ВНО в этом году.

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То есть те лица, которые решили проходить ВНО, смогут также самостоятельно решить, получать ли оценку за ГИА в форме ВНО.

Заметьте: новый закон не отменяет ВНО для поступающих в учреждения высшего образования.

Что изменилось для выпускников

В Украинском центре оценивания качества образования рассказали на примере нескольких ситуаций, что именно изменится для учеников 11 класса из-за отмены ГИА.

Ситуация №1: Ученица хочет сдавать ГИА в форме ВНО

Выпускница школы Мария планирует поступать в вуз. Она убеждена в том, что получит высокие результаты на ВНО, поэтому будет проходить все тестирования, на которые зарегистрировалась.

Поэтому, она может обратиться в школу с просьбой выставить ее оценки по ГИА в форме ВНО в дополнение к свидетельству о полном общем среднем образовании.

Ситуация №2: Ученик не хочет сдавать ГИА

Студент колледжа Петр также планирует поступать в учреждение высшего образования, но не хочет, чтобы его результаты ГИА в форме ВНО были выставлены в его свидетельство о полном общем среднем образовании.

Поэтому он может принять участие в ВНО, но попросить не выставлять его результаты ГИА в форме ВНО в свидетельство. В таком случае в документе об образовании Петра будет запись о том, что он освобожден от прохождения ГИА в форме ВНО.

Ситуация №3: Ученица не хочет сдавать ни ГИА, ни ВНО

Выпускница лицея Анна в этом году не планирует поступать в вуз, поэтому зарегистрировалась на ВНО только для прохождения ГИА.

Поэтому, если она не против иметь запись "освобождена от сдачи ГИА" в свидетельстве о полном общем среднем образовании, то может не приходить сдавать тестирование.

Ситуация №4: Ученик хочет поступать в иностранный вуз

Выпускник гимназии Павел планирует поступать в зарубежное учреждение высшего образования, в котором поступающих просят предоставить и результаты ВНО, и свидетельство о полном общем среднем образовании с результатами ГИА.

Поэтому он должен сдать все тестирования ВНО и инициировать внесение результатов ГИА в свой документ об образовании.

График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала

Следовательно, выпускников освободили от обязательной ГИА, однако они могут сдать государственную итоговую аттестацию по желанию.

Ведь закон предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать. Для этого есть 3 варианта:

с помощью годового оценивания;

через государственную итоговую аттестацию;

через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.

Заметим, выпускников решили освободить от ГИА, чтобы уменьшить риски заболевания коронавирусом.

К слову, ранее от прохождения ГИА освободили учеников 4 и 9 классов. Так, в соответствующем документе об образовании учащихся, освобожденных от тестирования, сделают запись "освобожден(а)".

Сергей Шкарлет объяснил, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за коронавируса не все школьники могут полноценно учиться в школах очно.