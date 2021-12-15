Закон о совершенствовании учебников: Рада запретила плагиат и фальсификации
Источник:Верховная Рада
Верховная Рада приняла законопроект по совершенствованию учебной литературы для учеников и учителей. В частности, в учебниках теперь запрещен плагиат и фальсификации.
Законопроект поддержали 327 депутатов. Большинство норм закона вступят в силу через 6 месяцев после того, как закон будет подписан президентом и опубликован.
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Закон запрещает использовать в образовательном процессе учебную литературу, содержащую:
- академический плагиат;
- фабрикацию;
- фальсификацию;
- утверждения, противоречащие закону "Об образовании";
- признаки дискриминации, кроме случаев, если соответствующие материалы используются для иллюстрации или объяснения явлений дискриминации.
В законе указано, что учебная литература может использоваться в образовательном процессе только после устранения таких несоответствий.
Также с 1 января 2024 года учебники и пособия обязательно должны будут пройти апробацию, а перед тем быть избранными учителями на конкурсе. Это будет касаться учебников, которые издаются как впервые, так и повторно.
Закон обязывает проводить экспертизу учебной литературы на принципах:
- прозрачности,
- добродетели,
- профессиональности,
- независимости экспертов (они будут нести ответственность за добродетель и качество их выводов).
Лицам, имеющим конфликт интересов, запрещено:
- участвовать в организации и проведении конкурсного отбора учебной литературы;
- входить в состав органов (комиссий), решения которых влияют на результаты конкурсного отбора;
- осуществлять экспертизы учебной литературы.
Для литературы, которую будут покупать не за бюджетные расходы, экспертизу можно проводить за счет юридических или физических лиц.
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К слову, на днях Минобразования повторно рекомендовало учебник по химии для учеников 9 класса, в котором ранее был совет лечить рак содой. Ложную информацию про соду убрали, но исправили в учебнике не все. Например:
- На странице 24 учебника рекламируют сомнительный препарат "Уролесан", его советуют принимать не только людям с проблемами почек и мочевого пузыря, но и давать животным с мочекаменной болезнью.
- На странице 58 указано, что "электрофорез способствует более быстрому выздоровлению, чем обычный прием лекарств". Но это утверждение опровергается рядом исследований.
- Кроме этого, в учебнике советуют пить лимонный сок при повышенной кислотности желудка, хотя, по мнению врача, это может повредить пищевод некоторым людям.
- А на странице 182 авторы учебника утверждают, что перхоть, ожоги и насморк надо лечить хозяйственным мылом.