Законопроект поддержали 327 депутатов. Большинство норм закона вступят в силу через 6 месяцев после того, как закон будет подписан президентом и опубликован.

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Закон запрещает использовать в образовательном процессе учебную литературу, содержащую:

академический плагиат;

фабрикацию;

фальсификацию;

утверждения, противоречащие закону "Об образовании";

признаки дискриминации, кроме случаев, если соответствующие материалы используются для иллюстрации или объяснения явлений дискриминации.

В законе указано, что учебная литература может использоваться в образовательном процессе только после устранения таких несоответствий.

Также с 1 января 2024 года учебники и пособия обязательно должны будут пройти апробацию, а перед тем быть избранными учителями на конкурсе. Это будет касаться учебников, которые издаются как впервые, так и повторно.

Закон обязывает проводить экспертизу учебной литературы на принципах:

прозрачности,

добродетели,

профессиональности,

независимости экспертов (они будут нести ответственность за добродетель и качество их выводов).

Лицам, имеющим конфликт интересов, запрещено:

участвовать в организации и проведении конкурсного отбора учебной литературы;

входить в состав органов (комиссий), решения которых влияют на результаты конкурсного отбора;

осуществлять экспертизы учебной литературы.

Для литературы, которую будут покупать не за бюджетные расходы, экспертизу можно проводить за счет юридических или физических лиц.

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