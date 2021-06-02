Як студенти-медики іспит складали

Замість справжніх студентів іспит прийшли складати інші юнаки та дівчата, які ще також навчаються. Майбутні медики заплатили їм за таку "послугу".

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Студенти домовилися, що їх "рятівники" вклеють свої фотографії у їхні паспорти, аби члени комісії не зрозуміли, що на іспит прийшли інші люди.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, кількість студентів, які таким способом мали складати іспит, може бути більшою ніж 20.

Завдяки порядній позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масову фальсифікацію іспиту на високе звання медика припинила поліція,

– розповів Геращенко.



Як студенти вклеювали фото у паспорти / Фото поліції Закарпаття

Наразі поліцейські перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу. До речі, на місце події також приїжджали співробітники відділу міграційної поліції, оскільки у виші навчається багато іноземців.

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальну справу про підроблення документів.

Дивіться відео з вишу, де викрили незаконне складання іспиту: