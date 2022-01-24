На Закарпатье учительница на уроке унижала и избивала ученика: из-за скандала ее уволили – видео
Источник:"РБК-Украина"
В Закарпатье школьная учительница младших классов на уроке математики кричала на ученика 4 класса, унижала и била рукой по голове из-за того, что мальчик не мог решить задачу возле доски.
Этот инцидент сняли на телефон одноклассники и выложили в соцсети. После громкого скандала педагог написала заявление об уходе.
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Видео инцидента на уроке опубликовал Иосиф Бережанский в фейсбуке-сообществе "Раховский район".
Что известно о поступке учительницы
Учительница математики унижала ученика на виду у всего класса, ругалась и избивала его. Это она делала потому, что мальчик не знал правильного ответа. Педагог не переставала отчитывать его, даже когда ученик не выдержал и заплакал.
Учительница математики унижала и избивала ученика на уроке: видео
В комментариях пользователи сети уточняют, что инцидент произошел в школе в селе Верхнее Водяное Великобучковской ОТО.
Это уже не первый случай. Одна женщина рассказала, что эта учительница позволяла себе писать на лбу ребенка таблицу умножения, а жалобы директору на такое поведение работника школы не дали результата.
Учительница после скандала уволилась
Учительница объяснила, что родители попросили ее дополнительно позаниматься с мальчиком по математике. Однако после внеклассных занятий возле доски ребенок не смог решить пример.
Я думала, он понял пример, оказалось, что нет, я объяснила еще раз и еще раз, и так три раза, конечно, я начала говорить на повышенных тонах,
– сказала педагог.
После публикации скандального видео и резонанса 62-летняя учительница математики написала объяснительную записку, а также заявление об уходе по собственному желанию.
Директор департамента образования, науки молодежи и спорта Закарпатской области Марьяна Марусинец отметила, что в департаменте создана комиссия, которая изучает все обстоятельства инцидента.
"У преподавательницы достаточно хорошая характеристика, раньше в таких ситуациях замечена не была. Сейчас мы выясняем это только один случай или такое поведение для нее характерно", – заявила Марусинец.
Родители отказались от претензий
Журналистам также стало известно, что мать школьника из этого видео никаких претензий к преподавательнице не имеет. Она отказалась писать заявление в полицию. "Я не обязана той матери, которая без моего разрешения распространила видео", – сказала женщина.
Марьяна Марусинец добавила, что сейчас ее никто не увольняет, пока идет расследование дела.
Что говорят пользователи
На инцидент в школе многие отреагировали крайне отрицательно и посыпались возмущенные высказывания в адрес агрессивной учительницы. Также люди предполагают, что ребенок может получить психологическую травму:
- "Горькая реальность настоящего!.. Относительно видео... Да, дети разные, а математика – вообще по силам единицам! Учительница выбрала самый простой и неадекватный метод, право на который ей никто не давал!!! Важно, чтобы родители после увиденного не молчали и оспаривали действия учителя в суде!"
- "Боже мой, как страшно смотреть на такое видео, как можно так ребенка бить, обзывать. Он, что знал, то и забыл, мне кажется, что таким учителям уже не место в школе, надо идти лечить нервы".
- "Учительница неадекват, с такими нервами детей многому не научит, должна обратиться к психологу и закончить свою профессию как можно скорее!"
Кстати, на днях в селе Винницкой области директор школы накричал и ударил по голове ученика 7 класса. Это все произошло из-за того, что дети перешептывались во время урока. К тому же это не первый случай. Подробности – читайте в статье.