Этот инцидент сняли на телефон одноклассники и выложили в соцсети. После громкого скандала педагог написала заявление об уходе.

К теме Под Киевом учительница ударила первоклассника головой о парту: подробности

Видео инцидента на уроке опубликовал Иосиф Бережанский в фейсбуке-сообществе "Раховский район".

Что известно о поступке учительницы

Учительница математики унижала ученика на виду у всего класса, ругалась и избивала его. Это она делала потому, что мальчик не знал правильного ответа. Педагог не переставала отчитывать его, даже когда ученик не выдержал и заплакал.

Учительница математики унижала и избивала ученика на уроке: видео



В комментариях пользователи сети уточняют, что инцидент произошел в школе в селе Верхнее Водяное Великобучковской ОТО.

Это уже не первый случай. Одна женщина рассказала, что эта учительница позволяла себе писать на лбу ребенка таблицу умножения, а жалобы директору на такое поведение работника школы не дали результата.

Учительница после скандала уволилась

Учительница объяснила, что родители попросили ее дополнительно позаниматься с мальчиком по математике. Однако после внеклассных занятий возле доски ребенок не смог решить пример.

Я думала, он понял пример, оказалось, что нет, я объяснила еще раз и еще раз, и так три раза, конечно, я начала говорить на повышенных тонах,

– сказала педагог.

После публикации скандального видео и резонанса 62-летняя учительница математики написала объяснительную записку, а также заявление об уходе по собственному желанию.

Директор департамента образования, науки молодежи и спорта Закарпатской области Марьяна Марусинец отметила, что в департаменте создана комиссия, которая изучает все обстоятельства инцидента.

"У преподавательницы достаточно хорошая характеристика, раньше в таких ситуациях замечена не была. Сейчас мы выясняем это только один случай или такое поведение для нее характерно", – заявила Марусинец.

Родители отказались от претензий

Журналистам также стало известно, что мать школьника из этого видео никаких претензий к преподавательнице не имеет. Она отказалась писать заявление в полицию. "Я не обязана той матери, которая без моего разрешения распространила видео", – сказала женщина.

Марьяна Марусинец добавила, что сейчас ее никто не увольняет, пока идет расследование дела.

Что говорят пользователи

На инцидент в школе многие отреагировали крайне отрицательно и посыпались возмущенные высказывания в адрес агрессивной учительницы. Также люди предполагают, что ребенок может получить психологическую травму:

"Горькая реальность настоящего!.. Относительно видео... Да, дети разные, а математика – вообще по силам единицам! Учительница выбрала самый простой и неадекватный метод, право на который ей никто не давал!!! Важно, чтобы родители после увиденного не молчали и оспаривали действия учителя в суде!"

"Боже мой, как страшно смотреть на такое видео, как можно так ребенка бить, обзывать. Он, что знал, то и забыл, мне кажется, что таким учителям уже не место в школе, надо идти лечить нервы".

"Учительница неадекват, с такими нервами детей многому не научит, должна обратиться к психологу и закончить свою профессию как можно скорее!"

Кстати, на днях в селе Винницкой области директор школы накричал и ударил по голове ученика 7 класса. Это все произошло из-за того, что дети перешептывались во время урока. К тому же это не первый случай. Подробности – читайте в статье.