Что известно об инциденте

Директор Копашновской школы Оксана Лембей рассказала, что еще в ноябре 2021 года к ней обратилась мама первоклассницы с жалобой.

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Женщина сообщила, что учительница неправомерно относится к ее ребенку и написала заявление.

У нас создана постоянная комиссия по рассмотрению случаев буллинга и этот вопрос мы рассмотрели на заседании комиссии. Учительница написала объяснительную записку и устно объяснила эту ситуацию,

– рассказала директор школы.

По ее словам, мама ученицы написала также заявление и в полицию. Учительница и администрация школы предоставляли объяснения в правоохранительные органы. Затем дело передали в суд.

Суд обязал учительницу уплатить штраф

В постановлении Хустского районного суда отметили, что учительница начальных классов Копашновской школы с октября 2021 года систематически совершала психологический буллинг в отношении ученицы 1-А класса.

А 24 ноября 2021 года в присутствии других учеников учительница использовала оскорбительные слова в адрес ученицы.

На судебное заседание учительница не явилась, однако признала свою вину и подала заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие. Судья признала учительницу виновной в совершении административного правонарушения и обязала уплатить штраф в сумме 850 гривен. Также педагог должна была оплатить 454 гривны судебного сбора.

Учительницу не отстранили

По словам директора школы, пострадавшую первоклассницу перевели в параллельный класс. Однако учительницу от работы не отстранили.

Это первый случай. На нее никаких жалоб не было ни официальных, ни устных. Поэтому было устное предупреждение. Мы перевели девочку в параллельный класс и сейчас конфликт исчерпан,

– заявила Оксана Лембей.

Руководитель заведения добавляет, что она лично общалась с мамой. И говорит, что сейчас ребенок комфортно чувствует себя в новом классе, все хорошо.

"Психолог школьный проводил исследования с девочкой и ее классом, все хорошо. Никакого страха ни к учителям, ни к школе нет. Ее хорошо воспринял коллектив", – заверила она.

К слову, в Одесской области 13-летний парень держал в страхе учителей. Ученик систематически нарушал дисциплину и издевался над учителями математики и географии. Детали – читайте в статье.