Инцидент произошел в одной из школ Рахова. Правоохранители наткнулись на видео с грубыми действиями от учительницы, когда мониторили соцсети.

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Инцидент зафиксировал одноклассник пострадавшего мальчика. На видео можно увидеть, как учительница на повышенных тонах разговаривает с учеником, проверяя его задачи.

Впоследствии, найдя ошибки, женщина берет мальчика за волосы и начинает трясти его голову.

В полиции рассказали, что правоохранители сразу зарегистрировали это дело и начали проверку. В частности, установили, в какой школе это произошло, и выяснили все обстоятельства произошедшего.

Как пишут в сети, после огласки учительница сразу уволилась из школы. Также сообщается, что похожие жестокие методы обучения женщина применяла на уроках не впервые.

Добавим, что в луцкой школе № 15 вспыхнул скандал – ученицы пожаловались на издевательства со стороны учительницы. Девушки рассказали, что педагог заставила их раздеться до нижнего белья в классе.