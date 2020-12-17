50 тысяч за хорошие баллы: на Закарпатье выпускники получат вознаграждения за ВНО и ГИА
В Мукачево выпускники школ будут получать денежные вознаграждения за высокие результаты на ВНО и ГИА. Такую инициативу введут в 2021 году.
То есть в следующем году 5 школьников за 200 баллов по одному предмету на ВНО смогут получить 50 тысяч гривен. Такие изменения приняли в проекте Программы развития образования Мукачевской городской территориальной общины на 2021-2023 годы, сообщает Мукачевский горсовет.
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Выплаты также предусмотрены для учителей, чьи ученики получили отличную оценку на тесте – они получат 10 тысяч гривен.
В горсовете добавили, что вознаграждение ученики получат и за высокие результаты в форме ГИА. В частности, 50 учеников получат по 15 тысяч гривен. Кроме того, в 2021 году все выпускники получат 1000 гривен после завершения обучения в школе.
Данная программа также предусматривает ежемесячные стипендии для 20 лучших учеников и спортсменов школ.
К слову, в МОН планируют ввести платное внешнее независимое оценивание. То есть абитуриент может бесплатно сдать ВНО по 5 предметам, а по желанию сдать дополнительные тесты по другим предметам за собственные средства. Эксперты считают, что это поможет учащимся осознанно выбирать вузы.
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