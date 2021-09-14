Закарпатье со следующей недели перейдет в желтую зону: какие учебные заведения продолжат работу
Источник:фейсбук Анатолия Полоскова
Председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков сообщил, что регион уже со следующей недели перейдет в желтую зону эпидемической опасности из-за COVID-19.
Он также пояснил, какие образовательные учреждения будут работать. Вопрос стал актуальным именно 13 сентября, когда правительство изменило постановление о карантине в Украине.
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Закарпатье будет в желтой зоне
Глава областной государственной администрации Закарпатья Анатолий Полосков обратился к людям в фейсбуке. Он отметил, что:
- "Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается".
- А потому "со следующей недели Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности".
Что это будет означать для учебных заведений
Работать будут только те учебные заведения, где вакцинировано 80% или более персонала одной или двумя дозами.
Учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты на карантин,
– заявил Полосков.
И добавил: "Призываю всех педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права на работу".
В каких общинах будут работать школы
Председатель ОГА также перечислил территориальные общины, в которых все школы готовы к офлайн-обучению:
- Великобийганская.
- Великодобронская.
- Колочавская.
- Мижгирская.
- Синевирская.
Зато аж 21 община в Закарпатье не обеспечили достаточного уровня вакцинации среди педагогов.Обратите внимание: Кабинет Министров 13 сентября принял решение о введении " желтых" и "зеленых" COVID-сертификатов.
Главное из публикации Анатолия Полоскова в фейсбуке:
Уважаемые начальники советов, родительских комитетов, уважаемые родители! Уважаемые руководители учебных заведений! Уважаемые педагоги!
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается. Со следующей недели Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности.
Что это будет означать для вас и для образовательного процесса?
- Смогут работать только те учебные заведения, где вакцинировано 80 или более процентов персонала одной или двумя дозами вакцины.
- Учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты на карантин.
- Дети из таких садов и школ будут вынуждены находиться дома.
- Родители будут вынуждены отказываться от работы, потому что будет необходимо находиться дома с детьми.
- Студенты будут вынуждены находиться дома.
Чтобы вы могли планировать свою деятельность со следующей недели, прошу ознакомиться с информацией в разрезе территориальных общин и всех школ Закарпатья по количеству вакцинированного персонала (данные по состоянию на 13.09.2021).
Больше подробностей читайте в посте.