Он также пояснил, какие образовательные учреждения будут работать. Вопрос стал актуальным именно 13 сентября, когда правительство изменило постановление о карантине в Украине.

К теме Кто будет контролировать вакцинацию персонала в школах: объяснение Минздрава

Закарпатье будет в желтой зоне

Глава областной государственной администрации Закарпатья Анатолий Полосков обратился к людям в фейсбуке. Он отметил, что:

"Ситуация с заболеваемостью COVID-19 существенно ухудшается".

А потому "со следующей недели Закарпатье будет отнесено к желтому уровню опасности".

Что это будет означать для учебных заведений

Работать будут только те учебные заведения, где вакцинировано 80% или более персонала одной или двумя дозами.

Учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты на карантин,

– заявил Полосков.

И добавил: "Призываю всех педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей – права на работу".

В каких общинах будут работать школы

Председатель ОГА также перечислил территориальные общины, в которых все школы готовы к офлайн-обучению:

Великобийганская.

Великодобронская.

Колочавская.

Мижгирская.

Синевирская.

Зато аж 21 община в Закарпатье не обеспечили достаточного уровня вакцинации среди педагогов.