Инцидент произошел в городе Виноградов. О нем в сети рассказал Сергей Волошин. По словам мужчины, его ребенка не захотели принять в детский сад имени Святого Иосифа, который расположен на улице Тюльпанов в Виноградове.

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Как отец подал документы в местный садик

Семья ребенка проживающего вблизи, поэтому и остановила выбор на этом учреждении.

Мы написали заявление, предоставили все документы, пообщались с заведующей садика. И она мне объяснила, что якобы надо писать два заявления. Одно – в детский сад, другое – в церковь,

– рассказал Сергей Волошин.

В церковь, по его словам, направили для согласования, так как "есть такая норма, что кто-то один с ребенком должен общаться дома на венгерском".

"Поскольку у нас есть родственники, которые владеют этим языком, мы не обратили на это внимание. Я пошел в церковь, написал заявление и у меня его приняли", – добавил житель Виноградова.

Ребенка не взяли из-за незнания родителями языка

Мужчина объяснил, что ему ответ о поступлении ребенка в детсад должны были предоставить в марте. Однако тогда был карантин. Поэтому недавно отец сам наведался в заведение. Там ему якобы сообщили, что ребенка на обучение не возьмут, потому что родители не владеют венгерским языком.

Заведующая мне сказала, что если отец или мать не владеют венгерским, то ребенка, если и примут, то при условии того, что будут свободные места в группе,

– отметил отец ребенка.

Сергей Волошин отметил, что эти слова его возмутили. Он предположил, что в постройке садика помогала Венгрия. Однако заведение подчиняется Виноградовскому городскому совету. Мужчина добавил, что не был против того, чтобы его ребенок изучал венгерский язык.

"Я пошел в церковь и пытался объяснить, что такого не может быть. Потому что получается так, что в Виноградове нацменьшинство – это уже украинцы. Потому что ребенка не взяли в садик из-за того, что я и моя жена не владем венгерским языком", – продолжил Волошин.

Однако в церкви "просто развели руками".

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Как отреагировали в сети

"У нас тоже ребенка не взяли. Хотя и родители владеют венгерским и даже бабушки и дедушки", – заявил Ференц П.

"Знакомая ситуация, это – какой-то цирк", – отметила Олеся Г.

"Я в шоке, в Украине требуют венгерский язык, а украинский не надо ... вот дожили", – написала Любовь К.

"Именно этот садик создан для сохранения национальной культуры и вероисповедания этнических венгров, и нет ничего удивительного, что требуется знание языка", – прокомментировала Габриэла Ш.

Позиция детского сада

К сожалению, детсад пока никак не прокомментировал ситуацию. В сети о заведении есть только информация, что это – дошкольное учебное заведение имени Святого Иосифа с венгерским языком обучения.

Сергей Волошин о причинах неприятия его ребенка в детский сад: видео