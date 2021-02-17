Автор 7 бизнес-книг и 2 финансовых настольных игр Сергей Вожков ведет кружок финансовой грамотности в Мукачевском лицее. Дети учатся управлять собственными деньгами уже полгода.

Инициативу создать такой кружок проявил директор лицея, и бизнес-тренер Сергей Вожков согласился возглавить проект. Занятия для учеников 8 – 10 классов проводят с осени 2020 года.

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Как проходят занятия

Сергей Вожков рассказывает, что огромное количество финансовых проблем во взрослой жизни заложены еще в детстве. Украинцы учатся поведению с деньгами через собственные ошибки, теряя время, средства и уверенность в себе.

Бизнес-тренер учит школьников, как финансово подготовиться к пенсии, защитить свои денежные накопления от инфляции, сформировать инвестиционный портфель семьи и как жить без долгов.

Родители приучили нас не хлебать во время совместного семейного обеда, относиться с уважением к старшим людям и мыть руки, но не рассказали, как сформировать хорошие отношения со своим кошельком, чтобы он всегда был нам надежным помощником,

– рассказывает Вожков.

Для занятий бизнес-тренер создал специальную игру под названием "Лесные Коммерсанты", в которой заложены положительные смыслы. В отличие от популярной финансовой игры «Монополии», она не учит, что достичь успеха можно только через банкротство всех остальных. Зато, "Лесные Коммерсанты" учат партнерству, объединению ресурсов, взаимоуважении и взаимоподдержке.

Совет! Попробуйте создать подобную игру на основе финансовых принципов для своего ребенка. Распечатать ее помогут принтеры Canon серии MegaTank. При использовании оригинальных чернил, себестоимость печати одной страницы А4 с учетом бумаги составляет всего 46 копеек.

Кроме игр, Сергей Вожков проводит для детей деловые экскурсии. После уроков о банковской системе, школьники посещают отделения финансовых учреждений и на практике видят то, о чем услышали на занятиях.

Когда ребенка учить финансовой грамоте

Сергей Вожков считает, что развивать навыки финансовой грамотности у детей нужно еще с детства. К сожалению, в бизнес-тренера еще нет достаточно ресурсов и времени, чтобы проводить такие занятия для школьников младших классов. Руководитель кружка призывает родителей учить своих детей финансовой грамоте еще с детства.

К сожалению, в этот кружок не могут попасть дети из других учебных заведений. Но я уже готовлю методические рекомендации для того, чтобы такие занятия эффективно проводились в других школах,

– отмечает руководитель кружка.

Добавим, что уроки финансовой грамоты в учреждениях среднего образования уже несколько лет планируют ввести на государственном уровне.

Кружок финансовой грамоты в Мукачеве / Фото mukachevo.net